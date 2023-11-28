وجّهَت النيابة العامة في فيرمونت (شمال شرقيّ الولايات المتّحدة) الاثنين، تهمة محاولة القتل إلى رجل أميركي أصاب ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين بجروح بعد أن أطلق عليهم النار، في جريمة تشتبه السلطات بأن دافعها هو الكراهية.

وحسب وسائل الإعلام الأميركية، أمر القضاء بإبقاء المتهَم قيد الحبس الاحتياطي دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.

وقالت سارا جورج، المدعية العامة لولاية فيرمونت، إنه لا أدلة كافية حتى الآن لتشديد التهم الموجَّهة إلى جايسن إيتون (48 عاماً) إلى درجة "جريمة بدافع الكراهية".

وأضافت في تصريحات صحفية في مدينة برلينغتون حيث وقع إطلاق النار: "لكنني أريد أن أكون واضحة، لا شكّ في أنّ هذا كان عملاً بغيضاً".

وفي الولايات المتّحدة تُعتبر الجريمة المدفوعة بالكراهية جرماً يستهدف شخصاً بسبب خصائص معيّنة في هويته، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو الميل الجنسي أو الإعاقة.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مصدوم بشدة" بسبب هذه الجريمة.

وتابعت خلال مؤتمر صحفي: "ننتظر تحديد الوقائع، لكن في انتظار ذلك، ما نعرفه أنّه لا مكان على الإطلاق للكراهية أو العنف في الولايات المتحدة".

وحسب شرطة برلينغتون فإن المتهم وُقف ليل الأحد بعد تفتيش منزله القريب من موضع إطلاق النار ليل السبت.

وتقول الشرطة إن إيتون أطلق أربع رصاصات من مسدّسه، وهو من عيار 0.38 مم، على الطلاب الثلاثة البالغ عمر كلّ منهم 20 عاماً، مما أدى إلى إصابتهم جميعاً بجروح.

وقال قائد الشرطة جون مراد في مؤتمر صحفي إن أحد الطلاب الثلاثة "أصيب بجروح يمكن أن تلازمه آثارها لبقية حياته، أما الجريحان الآخران فحالتهما مستقرة".

وأشار مراد إلى أن الطلاب الثلاثة كانوا يقضون عطلة عيد الشكر في برلينغتون حين باغتهم المتهم وهم يسيرون في الشارع ويتحدثون مزيجاً من اللغتين الإنجليزية والعربية، ويعتمر اثنان منهم الكوفية الفلسطينية.

وأوضح أن المتهم عاجلهم بإطلاق النار عليهم دون أن ينبس ببنت شفة، ثم لاذ بالفرار.

وكشف قائد الشرطة أنه عندما دهمت قوات الأمن منزل "إيتون" ردّ قائلاً: "كنت بانتظاركم"، وعندما سأله عناصر الأمن عن السبب أجاب "أريد محامياً".

ولفت إلى أن المحققين فتشوا منزل المتّهم وعثروا بداخله على مسدس وذخيرة يتطابقان مع مظاريف الرصاصات التي عُثر عليها في موقع إطلاق النار.

والطلاب الثلاثة فلسطينيون، اثنان منهم يحملان الجنسية الأميركية والثالث يقيم قانونياً في الولايات المتّحدة، حسب السلطات.

تأتي هذه الجريمة في وقت حذّرت فيه منظمات حقوقية من تزايد جرائم الكراهية ضدّ الأميركيين المسلمين والمتحدّرين من أصول عربية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قُتل طفل أميركي من أصل فلسطيني يبلغ ستة أعوام طعناً بسكين وأصيبت والدته بجروح في ولاية إيلينوي، ودفع المشتبه بارتكابه الجريمة البالغ 71 عاماً ببراءته.

يأتي ذلك وسط تخوفات في الولايات المتحدة ودول الغرب من ازدياد حالات الاعتداء على مسلمين وفلسطينيين بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.