أظهرت صور التقطتها طائرات مُسيرة حلّقت فوق غزة قبل وبعد بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر/تشرين الأول، صوراً صادمة لحجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وتكشف الصور عن حجم الدمار الذي خلَّفه العدوان الإسرائيلي بغزة.

وقالت وكالة رويترز إن الصور بيّنت منطقة حضرية مزدحمة في غزة، حيث يلعب الأطفال ويمارس الناس حياتهم الطبيعية، ثم مشهداً غريباً لمبانٍ متداعية وتلال من الركام "كأنه على سطح القمر".

وسمحت الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت الجمعة ومُدِّدت ليومين آخرين، الثلاثاء، بتصوير واقع الدمار الذي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد 49 يوماً من الحرب الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات مصورة في أعقاب بدء الهدنة، الجمعة، المزيد من الناس يخرجون إلى الشوارع.

لكنَّ المشاهد تشابهت سواء في خان يونس جنوباً، أو الزهراء وسط القطاع، أو مدينة غزة في الشمال، إذ إن الأماكن التي كانت تضم بيوتاً في السابق بات لا يوجد بها الآن سوى أكوام من الحطام والطوب والغبار الخرساني.

قبل الحرب

وتُظهر اللقطات المصوَّرة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول المدارس والمساجد والكنائس وقلعة برقوق الإسلامية التي تعود إلى القرن الرابع عشر.

وتشير الصور إلى سير الناس في الشوارع أو قيادة سياراتهم في شارع تصطف على جانبيه الأشجار. وأظهر أحد المشاهد أطفالاً في طريقهم إلى المدرسة على متن عربة يجرّها حمار ، فيما عرضت لقطات أخرى أناساً يمرحون في متنزه مائي.

وأظهر بعض اللقطات مخيم الشاطئ، وهو واحد من أكثر المخيمات اكتظاظاً بالسكان، وموطن لعائلات وأحفاد اللاجئين من حرب عام 1948.

وعرضت لقطات أخرى مخيم النصيرات، حيث كان أطفال يستمتعون بالرقص في أحد الشوارع.

بعد العدوان

لكنَّ لقطاتٍ للمخيم من طائرات مُسيّرة بعد بدء القصف الإسرائيلي أظهرت دماراً واسع النطاق، إذ بدت في الصور حفر في الأرض يخرج منها الدخان ومبانٍ سُوِّيت بالأرض.

وتظهر في اللقطات التي جرى تصويرها من الطائرات المُسيرة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول أبنية متهدمة في شارع تلو الآخر ودخان يتصاعد من أكوام الركام ومجمعات سكنية لحقت بها أضرار بالغة.

أمكن رؤية الناس وهم يتجولون بين الأنقاض أو يفتشون فيها، لكن النشاط الطبيعي كان محدوداً، كما كان عدد السيارات في الشوارع قليلاً.

وأظهرت عدة لقطات أشخاصاً يمرون بالقرب من مبانٍ مدمَّرة، ويبدو أنهم كانوا يغادرون مناطقهم السكنية بحثاً عن ملجأ في مكان آخر.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفاً تامّاً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وبينما كان مقرَّراً أن تنتهي الهدنة الإنسانية المؤقتة الاثنين، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.