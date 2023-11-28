كشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الاثنين، أن تل أبيب قررت سحب دعمها لاستضافة السعودية، معرض "إكسبو 2030" وتوجيه هذا الدعم إلى إيطاليا.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمِّها، أن إسرائيل التي دعمت في السابق السعودية كدولة مضيفة للحدث، قررت دعم إيطاليا بدلاً منها، علي خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأشارت المصادر السياسية الإسرائيلية إلى أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإن إسرائيل قررت دعم إيطاليا لتكون الدولة المضيفة للمعرض العالمي.

ولم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي بهذا القرار، كما لم يصدر تعليق رسمي من السعودية على ما أوردته هيئة البثّ الإسرائيلية حتى كتابة هذه السطور.

وتتنافس السعودية وإيطاليا على استضافة معرض "إكسبو" العالمي 2030، الذي يجذب ملايين الزوار وعدداً ضخماً من الاستثمارات، إذ تعرض الدول والمنظمات أحدث ابتكاراتها ومشاريعها ذات الأفكار الرائدة والمبتكرة.

ومن المقرر التصويت النهائي لاختيار المدينة الفائزة اليوم الثلاثاء، في منافسة بين السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

ويُقام التصويت من خلال اقتراع سري، في أثناء اجتماع الجمعية العمومية 173 التابعة للمكتب الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور مندوبي الدول لدى المكتب.

كانت السعودية أدانت بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبت بوقفها فوراً.

كما استضافت في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قمة عربية-إسلامية دعت إلى وقف الحرب.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.