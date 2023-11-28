سياسة
4 دقيقة قراءة
أمريكا.. نشطاء ومُشرعون وممثلون يُضربون عن الطعام ويطالبون بوقف الحرب بغزة
عبّر مجموعة من المشرّعين والناشطين والممثلين في الولايات المتحدة عن رغبتهم في وقف إطلاق نار دائم في غزة بالإضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام خارج البيت الأبيض.
أمريكا.. نشطاء ومُشرعون وممثلون يُضربون عن الطعام ويطالبون بوقف الحرب بغزة
الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون مع مشرّعي ولاية نيويورك أمام البيت الأبيض يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة / صورة: AFP
28 نوفمبر 2023

بدأت مجموعة من المشرّعين والناشطين والممثلين في الولايات المتحدة إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أيام خارج البيت الأبيض للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومن بين المضربين الذين جلسوا أمام البيت الأبيض، الاثنين، الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون ومشرّعون من نيويورك وديلاوير، بالإضافة إلى نشطاء من منظمات مختلفة مثل الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية (USCPR)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، وكذلك قادة مسلمين ويهود بارزين.

من جانبها، قالت نيكسون إن الأسبوع الذي يلي عيد الشكر، وهو عطلة مهمة في الولايات المتحدة، يشهد تشتت انتباه الناس وعدم تركيزهم بسبب عطلة عيد الميلاد القادمة في ديسمبر/كانون الأول.

وأعربت عن قلقها من أنه وسط هذا الإلهاء، قد يضيع الزخم الذي بُني لوقف القصف والقتل في غزة، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وقالت في تصريح لوكالة الأناضول: "نحن نُضرب عن الطعام كوسيلة لتضخيم حقيقة أن الفلسطينيين يتعرضون للقصف والقتل، لكنهم أيضاً يتضورون جوعاً، والكثير منهم على حافة المجاعة".

وأضافت أن "70% من نحو 15 ألف فلسطيني قُتلوا في الأسابيع السبعة الماضية هم من النساء والأطفال" واصفةً ما حدث بأنه "غير مسبوق".

وأكّدت أن "هذا عدد أكبر من الأشخاص الذين قُتلوا على يد الولايات المتحدة وحلفائها خلال 20 عاماً من الحرب في أفغانستان".

بايدن لا يستمع لما يقوله غالبية الأمريكيين

جاءت خطوة الإضراب عن الطعام في الوقت الذي أعلنت فيه قطر تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس لمدة يومين إضافيين.

لكنَّ المشاركين في الإضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض يعتقدون أن هذا التوقف المؤقت يجب أن يكون "دائماً".

وقال عضو كونغرس الولاية زهران ممداني (منطقة كوينز)، إنه رغم ترحيبه بتمديد فترة وقف إطلاق النار، فإنها يجب أن تصبح دائمة.

وأضاف: "إن العالم الذي نقاتل من أجله هو عالم تتّحد فيه كل أسرة. والحل هو وقف إطلاق النار وليس من خلال القصف، وليس من خلال الحرب".

وحول رسالة الإضراب عن الطعام، قال ممداني: "الرسالة التي أوجِّهها هي إلى الرئيس بايدن، لدعوته للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.. هذه رسالة ترتكز على أملي في إنقاذ الأرواح، لأن ما رأيناه خلال الأسابيع السبعة الماضية هو مقتل ما يقرب من 15 ألف فلسطيني على يد إسرائيل".

وقال: "نحن هنا نتضور جوعاً لمدة خمسة أيام لتسليط الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون بسبب سياسات رئيسنا".

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن 68% من جميع الناخبين الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، قائلين إنه "يجب على إسرائيل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار وتحاول التفاوض".

وقالت سمية عوض، الناشطة والكاتبة ومديرة الاستراتيجية والاتصالات في "Adalah Justice Project"، إن إدارة بايدن لا تستمع إلى ما يقوله غالبية الأميركيين.

وأضافت: "سبب إضرابنا عن الطعام، واستخدامنا لهذا التكتيك، هو أننا نشعر بأنه لم يستمع إلى مئات الآلاف من الأمريكيين الذين شاركوا في جميع أنواع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

ويشهد قطاع غزة منذ 4 أيام هدنة إنسانية مؤقتة تتضمن وقفاً تامّاً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى ورهائن عُقدت بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وبينما كان مقرراً أن تنتهي الهدنة الإنسانية اليوم، اتفقت الأطراف المعنية على تمديد الهدنة يومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي يفوق 15 ألفاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us