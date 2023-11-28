قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد مع إسرائيل تُفرج الحركة بموجبه عن رهائن آخرين غير النساء والأطفال الذين تطلق سراحهم بالفعل حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات لعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، قال فيها: "نأمل أن يلتزم الاحتلال خلال اليومين القادمين لأننا نسعى صراحةً لأن ندخل في صفقة جديدة غير النساء والأطفال، بحيث يمكننا تبادل الفئات الأخرى التي عندنا".

وتزامنت هذه التصريحات مع توسيع إسرائيل قائمة المعتقلات الفلسطينيات اللاتي يمكن أن تفرج عنهن مقابل إطلاق سراح رهائن، بما يمثل مؤشراً آخر على أنه يجري النظر في تعديل شروط الهدنة.

وأضاف الحية أن هناك سعياً "لأن نذهب باتجاه مدة إضافية لنستكمل عملية التبادل بما يتوفر لدينا من أناس يمكن التبادل عليهم في هذه المرحلة".

وجرى أمس الاثنين، تمديد الهدنة التي جرى الاتفاق في البداية على أن تكون لأربعة أيام، يومين إضافيين.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية الأسبوع الماضي، أطلقت حماس سراح 50 إسرائيلياً كانوا محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 معتقلاً من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجون إسرائيل، مع خيار مضاعفة هذه الأعداد إذا مُدِّدت الهدنة لخمسة أيام.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مسبق أسماء 300 امرأة وقصّر من الذكور الفلسطينيين المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم المحتمل.

وذكر مسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية أضافت في وقت متأخر من أمس الاثنين، أسماء 50 معتقلة إلى تلك القائمة.

ولم يردّ متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عندما سئلوا عن تفسير للرقم الجديد، الذي لا يقبل القسمة على ثلاثة مما قد يعني أنه يجري العمل على إعداد صيغة تبادل جديدة.

ويشهد قطاع غزة منذ 4 أيام هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفاً تاماً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى ومحتجزين عُقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وبينما كان مقرراً أن تنتهي اليوم، الهدنة الإنسانية الأولى، اتفقت الأطراف المعنية على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسَرت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حرباً مدمِّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.