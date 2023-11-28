سياسة
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جنوب إفريقيا.. مقتل 11 عاملاً جراء سقوط مصعد في منجم للبلاتين
أسفر سقوط مصعد في منجم للبلاتين في جنوب إفريقيا عن مقتل 11 عاملاً لأسباب غير معروفة في أثناء نقله العمال في نهاية يوم العمل، حسبما قالت شركة "إمبالا بلاتينوم" المشغّلة للمنجم.
جنوب إفريقيا.. مقتل 11 عاملاً جراء سقوط مصعد في منجم للبلاتين
قالت الشركة إن "الحادثة الخطرة" وقعت بعد ظهر الاثنين في منجمها الواقع في راستنبرغ. / صورة: AA
28 نوفمبر 2023

قُتل 11 شخصاً الاثنين وجُرح عشرات في حادثة بمنجم للبلاتين على بعد نحو 100 كيلومتر من جوهانسبرغ، عندما سقط المصعد لأسباب غير معروفة في أثناء نقله العمال في نهاية يوم العمل، حسبما قالت شركة "إمبالا بلاتينوم" المشغلة للمنجم.

وقالت الشركة إن "الحادثة الخطرة" وقعت بعد ظهر الاثنين في منجمها الواقع في راستنبرغ شمال غرب جوهانسبرغ، عندما كان العمال بصدد الخروج من أحد أنفاق المنجم في نهاية يوم العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نيكو مولر في بيان: "قلوبنا حزينة لخسارة الأرواح وللأشخاص الذين طالتهم تداعيات هذه الحادثة المدمرة".

وأضاف: "نحن في غاية الصدمة والحزن لخسارة زملائنا، ونتواصل مع ذويهم".

وقالت الشركة إن 75 عاملاً أصيبوا بجروح ونُقلوا إلى مستشفيات محلية للعلاج. وأفاد المتحدث باسم الشركة جوهان ثيرون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن البعض أُصيبَ بجروح خطرة.

ووقعت الحادثة قُبيل الساعة الخامسة مساء (15:00ت.غ) الاثنين عندما بدأ المصعد الذي يُقِلّ العمال "الهبوط بشكل غير متوقع"، وفقاً للشركة.

وأضاف بيان الشركة: "توقف هبوط المصعد السريع بعدما علِقَ حزام الثقل الموازي في كماشات الرافعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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