أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطفل مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (17 عاماً)، استُشهد متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في الكتف والبطن والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غربي رام الله.

كما استُشهد ياسين عبد الله الأسمر (26 عاماً) من سكان بلدة بيتونيا، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أُصيب شاب آخر (23 عاماً) بالرصاص الحي في القدم.

وفجَّرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاماً) في مخيم دير عمار، غربي رام الله، بعد اقتحامه ومحاصرته.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نُقلا على أثرها إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على اخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.

كانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الشاب درس في 31 أغسطس/آب الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دهس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين".

هدم منازل الفلسطينيين

في السياق نفسه، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزلاً.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية "تحاصر منزلاً في مدينة طوباس، وتطالب مَن بداخله بتسليم أنفسهم"، وأفادوا بأن الجيش فرض طوقاً حول المنزل، بالتزامن مع وقوع اشتباك مسلح بين عناصره و عدد من الفلسطينيين، وسط سماع صوت انفجارات.

وأوضح مراسل TRT عربي أن قوات كبيرة ومفاجئة اقتحمت المدينة، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلين مأهولين في محافظة الخليل، واعتقلت 4 مواطنين بينهم مسّن.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت تجمع ياقين ببلدة بني نعيم، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزل المواطن إيهاب هارون مناصرة، المكون من طابقين، تصل مساحته إلى 340 متراً مربعاً، ويقطنه ما يزيد على 20 فرداً.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت قرية الديرات شرق يطا جنوباً، وهدمت منزل المواطن طلال العدرة، المكون من طابقين، الذي تبلغ مساحته 260 متراً مربعاً، ويقطنه خمسة أفراد.

وأشارت إلى أن تلك القوات حطمت عدداً من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة بالمنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة العيزرية شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وفي جنين، داهمت القوات منزلاً في قرية بير الباشا جنوبي المدينة، واقتحمت قريتي فقوعة وجلبون.

تكثيف الاعتقالات خلال الهدنة

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي جلبون وفقوعة، المقام فوق أراضيهما جدار الفصل العنصري، ومستعمرة "ميراف"، وشنّت حملة تمشيط واسعة، وسيَّرت آلياتها في أحيائهما في خطوة استفزازية.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 11 مواطناً من بلدة بيت فوريك شرقي المدينة. وكانت قوة أخرى قد اقتحمت بلدة حوارة جنوب المدينة، وفتشت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها، ولم يبلَغ عن اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت التوترات الأمنية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن استشهاد 241 شخصاً، وإصابة أكثر من 3 آلاف، واعتقال الجيش الإسرائيلي 3260 فلسطينياً، حسب معطيات لمصادر رسمية فلسطينية.