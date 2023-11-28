كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 260 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال أيام الهدنة الأربعة المعلنة الجمعة بين إسرائيل وحماس، وذلك ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطول مواطني الضفة.

وارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 3260 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقال نادي الأسير إن المعتقلين يجري التحقيق معهم من ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يُفرَج عنه بعد ساعات أو أيام أو يُحوَّل إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

في السياق ذاته أكدت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في النادي، أن 60 سيدة وفتاة فلسطينية ما زلن حالياً في السجون الإسرائيلية بينهن 4 كُنّ ضمن 37 أسيرة في المعتقلات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أوردت أن 56 أسيرة فلسطينية اعتُقلن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أنه بعد إفراج إسرائيل عن 33 أسيرة من أصل 37، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس خلال الأيام الماضية، تبقى أربع أسيرات معتقلات منذ قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة حماس عن محتجزين إسرائيليين من غزة.

وأعلن مكتب نتنياهو أن تل أبيب تلقت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم الثلاثاء، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

أسيرات ينتظرن

تقول ياسمين شعبان، إحدى الأسيرات المفرج عنهن مساء الاثنين من السجون الإسرائيلية في الدفعة الرابعة ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، إن خلفها أسيرات ينتظرن الإفراج عنهن.

وأوردت شعبان في تصريح صحفي أن "الاحتلال حاول كسر معنويات الأسيرات ليفقدن الأمل في الحرية وأنه لن يفرج عنهن، لكني دائماً ما كنت أقول لهم: ثقتنا كبيرة بالمقاومة".

وكشفت الأسيرة المحررة أن الأوضاع في سجون الاحتلال صعبة للغاية "تقوم سياسة الاحتلال على التجويع والضرب، كل يوم يتفنن السجانون بالضرب والإهانة".

وأمضت ياسمين في سجون الاحتلال 5 سنوات وأُفرج عنها عام 2019، ثم اعتُقلت في مارس/آذار 2022، وحُكم عليها بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيكل، قبل أن يُفرَج عنها مساء الاثنين.

وحسبما أفادت صحيفة هآرتس العبرية، فإن عهد التميمي من ضمن الأسيرات المدرجات على قائمة اللواتي سيُطلَق سراحهن مقابل أن تطلق حماس سراح أسرى إسرائيليين لديها.

كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت التميمي (23 عاماً) في عام 2017 وسُجنت لمدة 8 أشهر، قبل أن يعاد اعتقالها يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفاً تاماً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عُقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل قد أطلقت سراح 150 أسيراً فلسطينياً من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 مدنياً إسرائيلياً جميعهم نساء وقاصرون.

واتفقت الأطراف المعنية، الاثنين، على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسَرت نحو 239.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.