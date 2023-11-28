سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 1000 جندي منذ بدء الحرب على غزة
رفض الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب على غزة إعلان معلومات حول عدد الجنود المصابين وأوضاعهم الصحية، إلا أنه قرر الرد على استفسار صحيفة هآرتس العبرية حول الموضوع قائلاً إن نحو ألف جندي إسرائيلي أُصيبوا بجروح منذ بدء الحرب 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 1000 جندي منذ بدء الحرب على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 1000 جندي منذ بدء الحرب على غزة / صورة: AFP
28 نوفمبر 2023

أُصيب نحو ألف جندي إسرائيلي بجروح منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشربن الأول الماضي.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي رفض في البداية إعلان معلومات حول عدد الجنود المصابين وأوضاعهم الصحية، وأخبر الصحيفة بأنه لا يملك الآن معلومات عن المصابين".

وذكرت الصحيفة أن الجيش قرر الرد على توجهها بشأن المصابين قبل وقت قصير من نشرها خبراً حول الموضوع.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي، أن 202 جندي أُصيبوا بجروح خطيرة، و320 أُصيبوا بجروح متوسطة، فيما أُصيب 470 بجروح وُصفت بأنها خفيفة.

وقالت إن "المعلومات حول الجنود المصابين لم تحظَ بتسليط الضوء عليها حتى الآن، ولم يذكرها المتحدث باسم الجيش خلال بياناته اليومية، بل نشر الجيش في بعض الأحيان معلومات حول أحداث معينة فقط ذكر فيها أن ثمة مصابين".

وذكرت أن سياسة الجيش عدم نشر معلومات حول الجنود المصابين استمرت خلال التوغل البري في قطاع غزة.

وتشير بيانات الجيش الرسمية إلى أن 70 جندياً إسرائيلياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، وأن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلت إلى 392.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسَرت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حرباً مدمِّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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