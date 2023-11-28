أدّت سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة إلى حدوث احتجاجات بين موظفي البيت الأبيض، مع تصاعد أعداد الضحايا في غزة، تحديداً النساء والأطفال.

وسلّطت صحف أمريكية، بخاصة واشنطن بوست، الضوء على "أكبر أزمة في السياسة الخارجية" لإدارة بايدن.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، طلب 20 موظفاً اجتماعاً مع كبار المستشارين في الإدارة الأمريكية، حيث التقوا رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، وكبيرة مستشاري الرئيس أنيتا دان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تناول ثلاث قضايا أساسية: "الأولى استراتيجية الإدارة لتقليل حجم الخسائر بين المدنيين، وتوجهاتهم السياسية المتعلقة بالصراع الحالي، بالإضافة إلى رؤية الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد الصراع".

وقالت الصحفية إن البيت الأبيض يعاني انقساماً واضحاً بين "كبار مساعدي بايدن القدامى ومجموعة من الموظفين الأصغر سنّاً من خلفيات متنوعة"، إذ أشار عدد من مستشاري الرئيس إلى أن السياسة الأمريكية الحالية "أضرّت بمكانة الولايات المتحدة العالمية".

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن أكثر من 100 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقّعوا وثيقة تطالب بإعادة تقييم الموقف الأمريكي من الحرب ووقف إطلاق النار في غزة.

ومع توصُّل حركة حماس وإسرائيل إلى هدنة إنسانية وتبادل للأسرى، يُتوقّع أن تشتدّ الهجمات الإسرائيلية مجدداً، بخاصة مع تكرار التهديدات الإسرائيلية من مسؤولين في الجيش والحكومة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الدبلوماسي الأمريكي السابق والباحث في مؤسسة كارنيغي آرون ديفيد ميلر، قوله إن "بايدن في مأزق؛ لقد ربط نفسه بأهداف الحرب الإسرائيلية: القضاء على حماس، لكن في ضوء الكارثة الإنسانية المتزايدة والارتفاع الهائل في عدد القتلى الفلسطينيين، فإنه يبحث عن طرق لتهدئة التصعيد، وفي نهاية المطاف عن طريق الخروج".

وأضاف ميلر: "إطلاق سراح المحتجزين إحدى الطرق لتمديد الهدنة وإدخال المساعدات إلى غزة".

وتساءلت الصحيفة عن مساعي إسرائيل لتوسيع حملتها لتصل إلى جنوبي قطاع غزة قائلة: "هل سيضغط بايدن على تل أبيب لوقف العمليات أو تغيير استراتيجيتها في الجنوب؟".

ولا تقتصر متاعب بايدن على تماسك إدارته وملف السياسة الخارجية، بل تمتد إلى قضية الانتخابات الأمريكية، أكثر الملفات حساسية وأهمية لبايدن في الفترة المقبلة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وتكمن الإشكالية الأساسية التي تواجه بايدن في احتجاج الأصوات العربية والمسلمة على سياسته الداعمة لإسرائيل، بخاصة أن الجزء الأكبر من هذه الفئات يتمركز عادةً في الولايات المتأرجحة، مع ظهور أصوات تنادي بعدم انتخاب بايدن ومقاطعة الانتخابات المقبلة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن بايدن عقد لقاءً مع شخصيات عربية وفلسطينية في البيت الأبيض حذروه فيه من أن سلوكه في الحرب يؤدي إلى "خسارة الناخبين العرب والمسلمين".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أحد المشاركين في اللقاء الذي ضمّ 10 من قادة المجتمع الفلسطيني والعربي، أن الجميع "غادر بتصميم أكبر على تنظيم مجتمعاتهم لعدم التصويت لبايدن في انتخابات 2024".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأظهرت إدارة بايدن دعماً غير محدود لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، ظهر في الجسر الجوي الذي أمدّت الولايات المتحدة إسرائيل من خلاله بالسلاح والعتاد، بالإضافة إلى استخدام حقّ النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

في المقابل شهدت مدن أمريكية مظاهرات مؤيدة لفلسطين ومنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وداعية لوقف إطلاق النار، وجاءت المظاهرات في أغلبها من قواعد الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.