أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، وعد المحتجزين لدى الحركة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدم تعريضهم للأذى.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن السنوار، التقى في الأيام الأولى من الحرب بعض المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع. وأضافت الصحيفة: "التقى زعيم حماس (في غزة) يحيى السنوار بعض الإسرائيليين المحتجزين بعد يوم من اختطافهم من كيبوتس (مستوطنة) نير عوز (في غلاف غزة)"، مشيرةً إلى أن "السنوار وشقيقه محمد، وهو شخصية بارزة في الجناح العسكري لحركة حماس زارا الرهائن في الأنفاق تحت الأرض حيث تحتجزهم حماس، وأخبروهم بأنهم لن يتعرضوا للأذى، وستجري إعادتهم إلى إسرائيل كجزء من صفقة تبادل".

وتابعت أنه "كان عند الباب رجل ملتحٍ يتحدث العبرية بطلاقة، وقال للإسرائيليين: أنا يحيى السنوار، أنتم في المكان الأكثر أمناً، ولن يحدث لكم مكروه".

ويعد السنوار أبرز الشخصيات التي أعلنت إسرائيل قتلها، محملةً إياه مسؤولية الهجوم على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة في7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن قواته "ستقتل" السنوار، زاعماً أن الحرب ضد القطاع "ستكون أقصر إذا تمكن سكان غزة منه أولاً".

يأتي ذلك بالتزامن مع إفراج حماس مساء الاثنين، عن الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين لديها، وعددهم 11، في إطار صفقة تبادل مع حماس جاءت ضمن هدنة مؤقتة بدأت الجمعة وتستمر 6 أيام.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسَرَت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حرباً مدمِّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.