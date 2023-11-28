سياسة
2 دقيقة قراءة
جرّاح فلسطيني عن قنابل الفسفور: 45% من مصابي الحروق بمستشفى الشفاء "أطفال"
وصف الجراح البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة مشاهد مرعبة من مستشفى الشفاء في غزة طوال 40 يوماً من الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيراً إلى أن نحو نصف مصابي الحروق كانوا أطفالاً، وأن ما بين 700 و900 منهم "مبتورو الأطراف".
جرّاح فلسطيني عن قنابل الفسفور: 45% من مصابي الحروق بمستشفى الشفاء "أطفال"
جراح فلسطيني يشير إلى أن نصف مصابي الحروق في مستشفى الشفاء بغزة من الأطفال / صورة: AA
28 نوفمبر 2023

كشف الجراح الفلسطيني-البريطاني غسان أبو ستة أن 45% من المصابين بحروق في مستشفى الشفاء بقطاع غزة كانوا أطفالاً، لافتاً إلى أن بعض الحروق تسببت بها "قنابل الفسفور الأبيض".

وقال الطبيب الذي عمل بالمستشفى لمدة 40 يوماً في أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين، إن ما بين 700 و900 طفل "مبتورو الأطراف".

وتابع: "بحلول اليوم الرابع أو الخامس (من الحرب) كان نصف قائمة العمليات التي أجريتها، نحو 10-12 حالة كل يوم، من الأطفال".

وكشف كذلك أن 120 طفلاً كانوا مصابين في مستشفى الشفاء دون ذويهم، ولم يُتعرَّف على هُوياتهم، معبراً عن أن "بعضهم كان أصغر ولو من التعرف على اسمه".

"قنابل الفسفور" في مرمى الاتهام

وقال إن بعض الحروق توغّل ليصل إلى عظام القتلى والمصابين، وهو ما يشير إلى إمكانية استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض.

وأكد إن مستشفى الشفاء تَعرَّض لقصف إسرائيلي "طال أطرافه أو داخله"، مما أدى إلى انهيار سقف غرفة العمليات فوق رؤوس الأطباء، مضيفاً: "لحسن الحظ لم أُصَب، وتمكنت من الخروج إلى رواق المستشفى".

ووصف أبو ستة "مرار الرعب" الذي عاشه الطاقم الطبي بالمستشفى خوفاً من وجود أحد أفراد عائلاتهم وأولادهم بين القتلى والمصابين.

تأتي تصريحات أبو ستة وسط دعوات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us