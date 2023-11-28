كشف الجراح الفلسطيني-البريطاني غسان أبو ستة أن 45% من المصابين بحروق في مستشفى الشفاء بقطاع غزة كانوا أطفالاً، لافتاً إلى أن بعض الحروق تسببت بها "قنابل الفسفور الأبيض".

وقال الطبيب الذي عمل بالمستشفى لمدة 40 يوماً في أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين، إن ما بين 700 و900 طفل "مبتورو الأطراف".

وتابع: "بحلول اليوم الرابع أو الخامس (من الحرب) كان نصف قائمة العمليات التي أجريتها، نحو 10-12 حالة كل يوم، من الأطفال".

وكشف كذلك أن 120 طفلاً كانوا مصابين في مستشفى الشفاء دون ذويهم، ولم يُتعرَّف على هُوياتهم، معبراً عن أن "بعضهم كان أصغر ولو من التعرف على اسمه".

"قنابل الفسفور" في مرمى الاتهام

وقال إن بعض الحروق توغّل ليصل إلى عظام القتلى والمصابين، وهو ما يشير إلى إمكانية استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض.

وأكد إن مستشفى الشفاء تَعرَّض لقصف إسرائيلي "طال أطرافه أو داخله"، مما أدى إلى انهيار سقف غرفة العمليات فوق رؤوس الأطباء، مضيفاً: "لحسن الحظ لم أُصَب، وتمكنت من الخروج إلى رواق المستشفى".

ووصف أبو ستة "مرار الرعب" الذي عاشه الطاقم الطبي بالمستشفى خوفاً من وجود أحد أفراد عائلاتهم وأولادهم بين القتلى والمصابين.

تأتي تصريحات أبو ستة وسط دعوات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.