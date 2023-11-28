قالت بريطانيا، الاثنين، إنها رصدت أول حالة بشرية مصابة بسلالة الإنفلونزا (H1N2)، وهي سلالة مشابهة لفيروس منتشر حالياً بين الخنازير، وإن الشخص المعنيّ أُصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافى بشكل كامل.

وأفادت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بأنه الحالة اكتُشفت في إطار المراقبة الوطنية المعتادة للإنفلونزا وأن مصدر العدوى لم يُعرف.

وأشارت ميرا تشاند، مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها هذا الفيروس لدى البشر، إذ إن هذه السلالة تشبه إلى حد كبير الفيروسات التي رُصدت في خنازير".

وأكد بيان أن السلطات البريطانية تتابع المخالطين المقربين من الحالة، مضيفاً أن الوضع يخضع لمراقبة مكثفة في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات في منطقة نورث يوركشاير بشمال إنجلترا.

وفي عام 2009، أصابت جائحة إنفلونزا الخنازير ملايين الأشخاص، وكان سبب الإنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه بناءً على معلومات أولية، فإن السلالة المسببة للعدوى التي رُصدت في بريطانيا تختلف عن السلالة المكتشفة في نحو 50 حالة إصابة بشرية أخرى أو نحو ذلك من السلالة التي رُصدت في أماكن أخرى على مستوى العالم منذ عام 2005.