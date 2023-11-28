سياسة
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إسرائيل تقر موازنة "غير مسبوقة" لتمويل حرب غزة وتنوي تعزيز الاستيطان بالضفة
أقرت الحكومة الإسرائيلية موازنة مُلحَقة بقيمة 8 مليارات دولار مخصصة لتغطية تكاليف حربها على قطاع غزة، فيما أكد وزير المالية أن الحكومة ستعزز الاستيطان في الضفة الغربية.
إسرائيل تقر موازنة "غير مسبوقة" لتمويل حرب غزة وتنوي تعزيز الاستيطان بالضفة
إسرائيل تقر موازنة "غير مسبوقة" لتمويل حرب غزة / صورة: AA
28 نوفمبر 2023

صدّقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة مُلحَقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات حربها على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: "صدّقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب". وذكرت أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية.

وأشارت إلى أن الوزيرين في حزب "الليكود" نير بركات وأوفير أكونيس، لم يدعما الميزانية، أيضاً.

وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة بالحكومة على حساب تكاليف الحرب.

وبالتزامن مع الحرب في غزة، صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستعزز الاستيطان في الضفة الغربية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن منشور لسموتريتش على منصة "إكس" قبل أسبوعين، قوله إن ما وصفها بالهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح.

وكان أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قد قال في تغريدة، الاثنين: "ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين جرى إجلاؤهم".

وفي الأسابيع الأخيرة أشارت تقارير إسرائيلية ودولية إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة في الاقتصاد الإسرائيلي.

كانت إسرائيل قد استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلّف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.

كما أجْلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حالياً في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.

وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالاً ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، حسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، تشهد محافظات الضفة الغربية تصعيداً إسرائيلياً من المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي نتج عنه استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين واعتقال أكثر من 3 آلاف فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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