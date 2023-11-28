قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة تعمل خلال الـ48 ساعة المقبلة على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأورد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بالدوحة: "نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية في الوصول إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وأوضح: "هدفنا الوصول إلى اتفاق على هدنة إنسانية أطول في غزة".

ولفت الأنصاري إلى أن لقطر تأكيداً بإمكانية الإفراج عن 20 محتجزاً في غزة خلال يومين. مؤكداً أن التأخر الذي حدث في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أمس الاثنين، يرجع إلى الأمور اللوجيستية.

في سياق متصل، كشف المتحدث عن أنه جرى الإفراج حتى الساعة عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية مقابل 69 محتجزاً في غزة لدى حماس.

وأشار المتحدث إلى أن أولويات الوساطة تنصبّ أساساً على النساء والأطفال ثم الرجال من المدنيين ثم العسكريين، مضيفاً: "لا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة خصوصاً في ما يتعلق بالتحديات من الطرفين".

وأوضح الأنصاري أن «هناك ارتفاعاً في نسبة المساعدات التي دخلت غزة ولكنها لا ترتقي إلى المأمول. ندعم الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى شمال غزة».

وفي صلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، قال الأنصاري: "نريد ضمان استمرار المساعدات إلى غزة عبر خط مفتوح لا يتوقف. دولة قطر أرسلت 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة". وشدد على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار بشأن مستقبله".

قائمة جديدة

في سياق ذي صلة، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، قائمة بأسماء 50 أسيرة فلسطينية من المحتمل الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت الوزارة إن نشر القائمة جاء بالتوافق مع قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "صدّقت الحكومة على إدراج 50 سجينة على قائمة السجناء الذين من المحتمل الإفراج عنهن، بشرط أن يُفرَج عن مختطفين إسرائيليين آخرين ( في غزة)".

وتضم القائمة التي نشرتها الوزارة أسماء أسيرات من فلسطينيّي داخل إسرائيل (عرب 48)، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية تبادل الأسرى، الجمعة. كما شملت القائمة الأسيرة عهد التعميمي من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي في الأيام السابقة الأخيرة.

وكانت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، قد أكدت في تصريح سابق اليوم، أن 60 سيدة وفتاة ما زلن في سجون إسرائيل بعد صفقة تبادل الأسرى التي جرت مع حركة حماس، بينهن 56 أسيرة اعتُقلن بعد 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفاً تاماً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عُقدت بين حركة حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل قد أطلقت سراح 150 أسيراً فلسطينياً من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 مدنياً إسرائيلياً جميعهم نساء وقاصرون.

واتفقت الأطراف المعنية، الاثنين، على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسَرت نحو 239.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.