قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدداً أكبر من سكان غزة معرَّضون للموت بسبب الأمراض مقارنةً بالقصف، وذلك إذا لم يجرِ دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.

وذكرت المتحدثة مارغريت هاريس: "في نهاية المطاف، سنرى عدداً أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنةً بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي".

ووصفت المنظمة التردي في مستشفى الشفاء في قطاع غزة بالمأساة، مضيفةً أنها تأمل عودة العمل فيه إلى طبيعته. وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن موظفي المستشفى المحتجزين، وأكدت أنه يجب احترام ما وصفته بـ"حيادهم".

من جانبه، عبَّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، عن صدمته من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، خلال زيارته للقطاع قبيل الهدنة المؤقتة التي جرى التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال إلدر: "لم أكن أتوقع أن الوضع سيكون سيئاً لهذا الحد، دُمِّر الكثير من الأبنية والشوارع والمنازل، وقُتل الكثير من الأطفال وشُرِّدت عائلات، وفقد الكثير من الأطفال والديهم، وهناك الكثير من الأطفال المصابين بجروح جراء الحرب... الوضع أسوأ مما تخيلت".

وأضاف أنه شاهد "الدمار والصدمة والضغط على وجوه الناس" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب فتاكة قطعت خلالها إسرائيل كل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود عن القطاع.

وأردف: "يوجد حالياً 30 ألف شخص هنا (مخيم نزوح)، والنساء يُضطررن إلى الانتظار لساعات من أجل قضاء حوائجهن بسبب شح المياه".

وتابع: "الدمار الذي لحق بالمباني والمستشفيات كبير للغاية"، وأن عدداً كبيراً من الناس اضطر للنزوح والعيش تحت وطأة ظروف قاسية، مشيراً إلى أن "هناك وضعاً كارثياً، إذ شُرِّد أكثر من 1.5 مليون شخص، وينبغي أن يكون الأطفال الآن في المدرسة أو يتعلمون مهنة في المدارس المهنية".

واتفقت الأطراف المعنية، أمس الاثنين، على تمديد الهدنة ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وشنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.