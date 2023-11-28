كشفت صحف أمريكية، الثلاثاء، عن مساعٍ تُبذل لإطالة وقف إطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى أوسع قد تشمل عسكريين ورجالاً.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، يزور العاصمة القطرية الدوحة في هذه الأثناء لعقد لقاءات مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الحكومة القطرية".

في السياق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن أن "الهدف من الاجتماع هو بحث صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها حالياً، وكذلك بحث صفقة أوسع تشمل الرجال والعسكريين".

في الأثناء، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مصادر مصرية وقطرية مطّلعة إن "كبار الوسطاء في عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحماس، يضغطون على الجانبين لإطالة أمد وقف إطلاق النار في غزة حتى نهاية الأسبوع وبدء محادثات حول هدنة دائمة من شأنها إنهاء الحرب تماماً".

وقالت المصادر إن "وقف إطلاق النار طويل الأمد سيتطلب على الأرجح من إسرائيل وحماس تقديم تنازلات يصعب قبولها، مثل مقايضة الجنود الإسرائيليين بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأضافت: "ذلك سيتطلب من إسرائيل كبح هجومها على جنوب غزة بهدف الاستيلاء على القطاع وقتل القيادة العليا لحركة حماس".

وأوضحت: "مسؤولون كبار يرون أن الهدنة المؤقتة الحالية تعمل على بناء نوع من الثقة اللازمة للمضيّ قدماً".

واقتبست الصحيفة تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، الذي قال: "نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية للتوصل إلى هدنة، ومن ثم وقف دائم لإطلاق النار".

وفيما يتعلق بالاجتماع المزمع في قطر، ذكرت "واشنطن بوست" أن وليام بيرنز يضغط على حماس وإسرائيل من أجل توسيع نطاق تركيز مفاوضاتهما الجارية بشأن الرهائن، التي تقتصر حتى الآن على النساء والأطفال، بحيث تشمل إطلاق سراح الرجال والعسكريين أيضاً.

وحسب الصحيفة، يسعى بيرنز إلى وقف أطول لعدة أيام للقتال مع الأخذ في الاعتبار الطلب الإسرائيلي أن تطلق حماس سراح ما لا يقل عن 10 أشخاص عن كل يوم توقف في الحرب، حسبما قال مطّلعون على الأمر بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتفاصيل المناقشات الحساسة.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على سفر رئيسها، الذي ظل سرياً.

وقال مسؤول أمريكي: "سافر بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك استمرار المناقشات بشأن الرهائن".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن "زيارة بيرنز للدوحة تعد تأكيداً على جدية المفاوضات الجارية".

وقالت: "زيارات رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد لقطر تكررت في الفترة الماضية، ما يسلّط الضوء على الدور واسع النطاق الذي تلعبه أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والعربية خلف الكواليس في دبلوماسية غزة".