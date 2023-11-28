عاد الطفل الفلسطيني محمد نزال، من السجون الإسرائيلية مصاباً بكسر ورضوض جراء تعرّضه للضرب المبرح.

نزال الذي أفرج عنه فجر الثلاثاء ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، قال للأناضول إن "وحدات إسرائيلية كانت تقتحم بشكل متواصل غرف الأسرى وتعتدي علينا بالضرب المبرح".

وأضاف: "هناك أسير كبير في العمر أعتقد أنه توفي جراء الضرب، بعد أن فقد الوعي نقل من الغرفة ولم نعرف عنه شيئاً، وآخر فقد الذاكرة".

وتابع: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ونحن نعيش أوضاعاً صحية صعبة للغاية، اعتدى علينا جنود الاحتلال بالضرب بصورة وحشية حتى يفقد الأسير وعيه. الناس كانت تبكي من شدة الضرب".

وعن حالته الصحية يقول: "تبين إصابتي بكسر في أحد أصابعي، ورضوض أخرى في يدي وجسدي. أمضيت آخر شهر لي بالسجن كأنه 20 سنة".

ونزال من بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل قبل 3 شهور، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر,

التعرض لتنكيل يومي

أما الفتى حسن صبارنة، فيأمل بالعودة مجدداً لحياته الطبيعية، عقب تحريره من السجون الإسرائيلية بالدفعة الثالثة من صفقة التبادل، قائلاً إن المعتقلين يعيشون "تنكيلاً يومياً وحياة صعبة للغاية من دون طعام أو اهتمام".

وقال صبارنة (17 عاماً) من منزل عائلته في بلدة "بيت أُمّر" شمال مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، إنه تعرّض للاعتقال ثلاث مرات، أولاها عندما كان عمره 15 عاماً.

وأضاف: "اليوم تحررت، وأريد أن أعيش حياتي الطبيعية بعيداً عن السجون والقيود والتنكيل الإسرائيلي كأي إنسان".

وأوضح صبارنة أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "يعيشون حياة صعبة للغاية من دون طعام واهتمام، وسحب كل المستلزمات من ملابس وأغطية وأجهزة كهربائية، إلى جانب المعاملة السيئة والتنكيل اليومي".

وكان الفتى الفلسطيني اعتقل من منزله في 3 أغسطس/آب الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.

وقبل اعتقاله بـ27 يوماً، أصيب صبارنة برصاصة في ظهره أطلقها مستوطن إسرائيلي، تسببت بنزيف في الرئة وكسور في الأضلاع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، ووصفت حالته حينها بأنها "خطيرة"، وما يزال حتّى اليوم بحاجة لمتابعة صحيّة حثيثة.

وأردف صبارنة: "رغم إصابتي التي لم أشفَ منها، اعتقلت من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأُجري فحص طبي لي، ومن ثم وضعت في معتقل عوفر الإسرائيلي غرب رام الله" بالضفة.

الطعام قليل جداً

أما أسامة نايف مرمش، المحرر من سجون الاحتلال ضمن الدفعة الثالثة بصفقة التبادل، فيتحدث عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وينحدر الفتى أسامة نايف من نابلس شمالي الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه اعتقل إدارياً منذ 5 أشهر.

وقال: "كل أسبوع يأتون (الجيش الإسرائيلي) لضربنا، وأخذوا منا كل الثياب والأغطية والفرشات".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعطى لكل أسير غطاءً رقيقاً جداً، مشيراً بيده إلى راية لكتائب القسام كان يضعها حول رقبته من شدة البرد.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في إحدى المرات فتح المياه على السجناء رغم برودة الطقس، مؤكداً أن الطعام المخصص للسجناء قليل جداً.

وتابع: "يعطوننا ربطتي خبز في اليوم ونحن ثمانية أشخاص".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة تضمن وقفاً تاماً لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

وبينما كان مقرراً أن تنتهي، الهدنة الإنسانية، الاثنين، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.