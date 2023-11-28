أرسل الأردن الثلاثاء، طائرة مساعدات طبية وغذائية إلى مطار العريش المصري لإيصالها إلى غزة، ليرتفع إجمالي ما قدمته المملكة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 11 طائرة.

وبيّنت الهيئة الخيرية الهاشمية في بيان أن إرسال المساعدات جرى بالشراكة مع منظمة "هيومن أبيل" الإغاثية الدولية ومقرها المملكة المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجيش والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع مصر.

وأوضحت أن الطائرة تحمل 45 طناً من الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الغذائية والملابس، وسيجري تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش لتدخل إلى غزة عبر معبر رفح البري.

مساعدات أمريكية

بدورها، ترسل الولايات المتحدة اعتباراً من الثلاثاء إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة مساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة، على ما أعلن مسؤولون في البيت الأبيض.

وأوضح المسؤولون خلال لقاء صحفي الاثنين حظر نقل مضمونه قبل الثلاثاء، أن الطائرات ستحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.

وأشاروا إلى أن الطائرة الأولى ستحط في شمال سيناء الثلاثاء على أن تليها الطائرتان الأخريان "خلال الأيام المقبلة".

ولفت المسؤولون إلى أن الرئيس جو بايدن الذي يصف نفسه بأنه الداعم الأول لإسرائيل كان كذلك "رأس الحربة في الجهود الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة".

وقال أحد المسؤولين إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ازدادت وقد دخلت حتى الآن ألفا شاحنة من الطعام وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر.

وأضاف: "وصلنا خلال ما يزيد بقليل على أربعة أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة".

في السياق، شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين، على ضرورة زيادة المساعدات لقطاع غزة، بعد إعلان تمديد "الهدنة الإنسانية" بين إسرائيل وحركة حماس ليومين إضافيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال باترك رايدر إن أوستن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، "للاطلاع على آخر المستجدات بشأن استعادة الرهائن ووقف عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة".

وقدم أوستن تحديثات بشأن دعم المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل، وشدّد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، طبقاً للبيان.

كما دعا "الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى تجنّب توسيع الصراع الحالي"، بينما أشار رايدر إلى أن وزير الدفاع الأمريكي قدّم تحديثات حول جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ألف شاحنة

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، أن القطاع يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يومية للتعافي من آثار الحرب الإسرائيلية.

وقال مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، في بيان: "قطاع غزة يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يومياً للتعافي، ونحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني، وإلى أجهزة طبية".

وأضاف: "القطاع الصحي منهار تماماً، ومجمع الشفاء الطبي يحتاج يومياً إلى 12 ألف لتر من الوقود.. عجلة الحياة متوقفة، ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة.. نناشد العالم إدخال الوقود إلى القطاع".

ولا يتجاوز عدد ما يدخل القطاع 150 شاحنة يومياً خلال أيام الهدنة، مقارنة بمتوسط 30 شاحنة يومياً بعد الأسبوع الثالث للحرب، و500 شاحنة يومياً قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل ولا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع، وأن الاحتلال يريد تهجير المواطنين من مدينة غزة وشمالي القطاع".

وشدّد على أن قطاع غزة "أمام كارثة فعلية ارتكبها الاحتلال في القطاع ولا سيما في شماله".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.