سياسة
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وفد فني تركي يزور قطاع غزة لبدء تشغيل مستشفى ميداني
أجرى وفد تركي زيارة إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، للتخطيط لبدء تشغيل مستشفى ميداني بالقطاع، يساهم في معالجة عشرات آلاف المصابين جراء العدوان الإسرائيلي.
وفد فني تركي يزور قطاع غزة لبدء تشغيل مستشفى ميداني
الوفد الفني التركي في معبر رفح / Others
28 نوفمبر 2023

توجه وفد فني تركي، صباح الثلاثاء، إلى قطاع غزة لدراسة إقامة مستشفى ميداني بالقطاع.

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، أن الوفد دخل غزة صباح اليوم عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت المصادر: "نخطّط لبدء تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، استناداً إلى نتائج الوفد".

وكانت تركيا استكملت تحضيراتها لإقامة مستشفى ميداني في غزة للمساهمة في علاج عشرات آلاف المدنيين المصابين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً بالبنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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