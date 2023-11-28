سياسة
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أنباء عن وصول رئيسي مخابرات مصر وإسرائيل إلى قطر.. وآمال بـ"هدنة أطول" بغزة
قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود متواصلة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية أطول في قطاع غزة، بينما كشف إعلام عبري عن وصول رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الموساد إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماعات الجارية هناك.
أنباء عن وصول رئيسي مخابرات مصر وإسرائيل إلى قطر.. وآمال بـ"هدنة أطول" بغزة
قطر تقول إن جهود الوساطة التي تقودها بين حركة حماس وإسرائيل هدفها التوصل إلى هدنة إنسانية "أطول" في قطاع غزة. / صورة: AA
28 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن جهود الوساطة التي تقودها بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، هدفها التوصل إلى هدنة إنسانية "أطول" في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة.

وقال إن بلاده تحاول "تعزيز دور الوساطة، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة"، مع استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.

وفي السياق، قال موقع "واللا" العبري نقلاً عن مصادر إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يشارك في الاجتماعات الجارية في الدوحة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، إن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، وصل قطر بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى واسعة النطاق، تشمل رجالاً وجنوداً إسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن الغرض من زيارة برنياع هو "الترويج لصفقة رهائن واسعة النطاق، تشمل أيضاً رجالاً وجنوداً (إسرائيليين) إضافة إلى بحث استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت أن برنياع "سيلتقي خلال زيارته للدوحة، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

وصرحت الهيئة الإسرائيلية بأن اللقاءات في الدوحة تهدف أيضاً إلى "تحسين آلية تنفيذ صفقة إطلاق سراح المختطفين، التي تواجه العديد من التحديات"، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد قطاع غزة منذ السابعة من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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