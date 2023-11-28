سياسة
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واشنطن تطلب من إسرائيل عدم تهجير الفلسطينيين في جنوب غزة من بيوتهم
قال مسؤول أمريكي إن إدارة بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية دراسة العملية العسكرية جنوبي قطاع غزة وتجنّب تهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حتى لا تنشأ أزمة إنسانية يصعب حلها.
واشنطن تطلب من إسرائيل عدم تهجير الفلسطينيين في جنوب غزة من بيوتهم
فلسطينيون يسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة / صورة: AFP
28 نوفمبر 2023

كشف إعلام عبري عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل التوقف عن "اقتلاع" الفلسطينيين من منازلهم في جنوب قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الثلاثاء، إن هذا الطلب "جاء وفق مسؤول بالإدارة الأمريكية تحدث للصحفيين في واشنطن الليلة الماضية".

وكانت إسرائيل طلبت، نهاية الشهر الماضي، من مئات آلاف الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة التوجه إلى جنوبي القطاع. واجتاح بعدها الجيش الإسرائيلي الشمال في عملية برية مع استمرار القصف الجوي والمدفعي والبحري على جنوبي قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمريكي قوله: "لا يمكن تكرار حجم النزوح الذي شهدناه، لأنه ما من منظومة مساعدات إنسانية قادرة على سد الحاجة التي قد تنشأ".

وكشف المسؤول عن أن هذه الرسالة نقلت إلى إسرائيل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من مسؤولي البلاد الكبار.

وقال: "جرى التوضيح أنه يجب على إسرائيل أن تخطط بعناية فائقة للعملية العسكرية في جنوب قطاع غزة وفي وسطه، من أجل منع تهجير السكان وضمان عدم حدوث أي ضرر لملاجئ الأمم المتحدة ومرافق البنية التحتية والمستشفيات".

وأضاف: "هذه القضية تطرح طوال الوقت في المحادثات مع الإسرائيليين، والانطباع هو أن هناك اعترافاً إسرائيلياً بأن أسلوب العمل في الجنوب يجب أن يكون مختلفاً عما هو عليه في الشمال".

وتابع: "تريد الولايات المتحدة ألا تشكل حماس تهديداً على إسرائيل، ولكن يجب إدارة المعركة في الجنوب بصورة مختلفة" عن شمالي قطاع غزة.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن" زيادة مستوى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن تستمر حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في الصفقة الحالية".

وقال: "لقد أوضحنا تماماً أنه يجب الحفاظ على هذا المستوى من المساعدات أو أعلى منه".

وتقول إسرائيل إنه حال انتهاء الهدنة الإنسانية فإنها ستعود إلى الحرب، ملمحة إلى تحرك الجيش الإسرائيلي جنوباً بعد أن اقتصرت عمليته البرية على شمالي قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً بالبنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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