سياسة
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رئيس الأركان الإسرائيلي يقرّ مجدداً بفشل الجيش في منع هجوم 7 أكتوبر
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش ومعه هيئة الاستخبارات فشلا في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على غلاف غزة. وأكد أنه ستفتح لاحقاً تحقيقات في ذلك.
رئيس الأركان الإسرائيلي يقرّ مجدداً بفشل الجيش في منع هجوم 7 أكتوبر
فلسطينيون يعبرون السياج المحيط بغزة إلى المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر / صورة: AFP
28 نوفمبر 2023

أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، بفشل الجيش في منع هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة.

وقال في تصريح مكتوب: "على مدى الأيام الأخيرة يجري حوار بشأن تصرف الجيش ولدى هيئة الاستخبارات العسكرية بخصوص ما قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، ونظراً للنتائج المروعة فهذا أمر بديهي، نحن سنخضع للمحاسبة وسنصغي لكل واحد وواحدة من جنودنا لنستفيد من أفكاره وتقاريره".

وتابع هاليفي: "الجيش الإسرائيلي ومعه هيئة الاستخبارات العسكرية فشلا في منع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وستجرى تحقيقات ثاقبة ومعمّقة، لكن الآن يتعين علينا التركيز على القتال".

وسبق لهاليفي أن أعلن الشهر الماضي مسؤولية الجيش عن الإخفاق في منع هجوم "حماس" على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسَرت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حرباً مدمِّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيّز التنفيذ، واستمرت لـ4 أيام، وأعلن يوم الاثنين عن تمديدها ليومين، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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