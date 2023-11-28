يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التوجه إلى نيويورك، غداً الأربعاء، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، بأن الجلسة ستناقش التطورات الأخيرة في غزة.

وذكرت أن فيدان سيلتقي أيضاً أعضاء من المجموعة المشكلة لمتابعة القرارات المتخذة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً بالبنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.​​​​​​​