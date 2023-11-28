طالب أكاديميون وباحثون في المغرب بوقف التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل، تنديداً بالحرب التي تشنُّها على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع عشرات الأكاديميين المغاربة، الثلاثاء.

وأوضح أن تلك المطالبات تستند إلى أن "الجامعات الإسرائيلية تلعب دوراً أساسيّاً في تطوير المعارف والتقنيات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار".

وأشار البيان إلى أن الجامعات الإسرائيلية "متورطة في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أنه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل "توالت مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مؤسسات بحثية وجامعية" بين الجانبين.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد توقفها عام 2000، فيما أعربت هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية عبر فعاليات عديدة رفضها هذا التطبيع.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.