أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قائمة بأسماء 30 أسيراً وأسيرة من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل مساء الثلاثاء.

وقالت المؤسستان، في بيان مشترك، إن "الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، التي سيجري الإفراج عنها مساء اليوم الثلاثاء، تضم 15 أسيرةً و15 طفلاً قاصراً، أي 30 أسيرة وطفلاً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة".

وفي سياق متصل، بدأت مساء الثلاثاء، عملية تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 10 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، حسب إعلام عبري.

وقالت القناة "12" الخاصة: "بدأت عملية تسليم الصليب الأحمر 10 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 16:30 "ت.غ" لم تصدر إفادة بهذا الشأن من "حماس" أو إسرائيل.

والأسرى الفلسطينيون المتوقع الإفراج عنهم، حسب البيان، هم:

1- أحمد نواف نياز سلايمة.

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة.

3- قسام محمود موسى عطون.

4- محمد عماد إبراهيم عطون.

5- آدم محمود محمد أبو حامد.

6- حمزة رائد حمزة مغربي.

7- محمد ممدوح كمال حمد.

8- علي مروان فؤاد علم.

9- محمود خليل أحمد سلايمة.

10- نوح ناصر إبراهيم بسيسو.

11- محمد محمود حمامرة.

12- يزن حمزة شاهر عفانة.

13- مالك محمد عرفات ديبة.

14- مؤمن محمد نايف صليبي.

15- محمد عهد يونس شطارة.

16- أسيل سميح خضر.

17- آية جلال محمد تميمي.

18- رُبى فهمي دار عاصي.

19- هالة عمر غنام.

20- شذا محمد صالح برغوثي.

21- لميس ماهر أبو عرقوب.

22- فيروز عبد الله سلامة.

23- شيماء أحمد هندي.

24- حنين أكرم مساعيد.

25- خلود نضال شتيوي.

26- أميمة عبد الله بشارات.

27- ميرفت منير حشيمة.

28- ميرفت محمود العزة.

29- منال دودين.

30- ثريا محمود أبو الهوى.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين "حماس" وإسرائيل تستمر 6 أيام قابلة للتمديد، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى كل مناطق قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.