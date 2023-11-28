سياسة
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خلال 24 ساعة.. انتشال جثث 160 شهيداً من تحت الأنقاض في غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن طواقم الدفاع المدني انتشلت 160 شهيداً من تحت الأنقاض والشوارع والطرقات داخل القطاع باستخدام الطرق اليدوية خلال الـ24 ساعة الماضية.
خلال 24 ساعة.. انتشال جثث 160 شهيداً من تحت الأنقاض في غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يُعلن انتشال 160 شهيداً من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرق، خلال الـ24 ساعة الماضية. / صورة: AA 
28 نوفمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، انتشال 160شهيداً من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المكتب في بيان: "ما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الشهداء من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات بالطرق اليدوية والبدائية، إذ جرى انتشال 160 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "إننا أمام كارثة إنسانية حقيقية تَكشَّفت فصولها مع دخول الهدنة الإنسانية، إذ هدم جيش الاحتلال 300 ألف وحدة سكنية، بينها 50 ألف وحدة سكنية هدمها بشكل كلي، إضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية هدمها بشكل جزئي".

وتابع: "ما زال أبناء شعبنا الفلسطيني النازحين من محافظات شمال وادي غزة والموجودين في محافظات جنوب وادي غزة غير قادرين على العودة إلى منازلهم ومدنهم وبلداتهم بسبب منع جيش الاحتلال لهم واستهدافهم بالرصاص والقتل المباشر في عدة جرائم نفذها الجيش (الإسرائيلي) الموجود على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة".

ولفت إلى أن "قطاع غزة يحتاج يومياً إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك يحتاج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود يومياً حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الجريمة الدولية التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة".

وطالب الدول العربية والإسلامية ودول العالم وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، "بوضع خطة إنقاذ عربية وإسلامية عاجلة من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة تعمل على إيواء أكثر من ربع مليون أسرة فقدت وتضررت منازلها داخل قطاع غزة بفعل الحرب الوحشية".

ودعا المكتب إلى "إدخال مئات المعدات والآليات لمصلحة جهاز الدفاع المدني وطواقم الإغاثة والطوارئ حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض، وحتى يتمكنوا من رفع ركام مئات آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرها جيش الاحتلال".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

كما ينص اتفاق الهدنة على ضمان دخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وطوال 49 يوماً، حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% من الأطفال والنساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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