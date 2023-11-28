سياسة
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وزير متطرّف يصف صفقة تبادل الأسرى بـ"خطة للقضاء على إسرائيل".. ماذا قال؟
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تعليقاً على أنباء طرح اقتراح على الحكومة مفاده "إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب"، بأن ذلك ليس على جدول الأعمال، موضحاً أن ذلك يعتبر "خطة للقضاء على إسرائيل".
وزير متطرّف يصف صفقة تبادل الأسرى بـ"خطة للقضاء على إسرائيل".. ماذا قال؟
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش / صورة: Reuters
28 نوفمبر 2023

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة "خطة للقضاء على إسرائيل".

جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس، رداً على معلق الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي.

وكتب حوجي: "سيجري قريباً طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي: إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب".

ورداً على ذلك، كتب سموتريتش وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت): "(هذا) ليس على جدول الأعمال، ولا حتى كاقتراح. لا يوجد نقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق".

وأضاف الوزير الذي يقود حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف: "هذه خطة للقضاء على دولة إسرائيل".

وتابع: "مستمرون حتى النصر المطلق والقضاء على حماس".

ومساء الاثنين، مُدّد ليومين إضافيين ينتهيان صباح الخميس، اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل و"حماس"، وفق الشروط السابقة للهدنة الأولى، بحسب ما أكده متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

وكان اتفاق الهدنة الأول الذي جرى التوصل إليه بعد 49 يوماً من اندلاع الحرب في قطاع غزة، يتضمن إطلاق سراح 50 محتجزاً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جميعهم من النساء والأطفال.

وشمل الاتفاق أيضاً إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع، إضافة إلى حظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي.

فيما شنت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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