سياسة
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الضفة الغربية.. الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويُصيب شاباً في الخليل
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وحاصر مخيمها واشتبك مع فلسطينيين في محيط المستشفى الحكومي بجنين، بينما أصيب شاب فلسطيني بإصابة خطيرة في الخليل.
الضفة الغربية.. الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويُصيب شاباً في الخليل
الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ويحاصر مخيمها ويشتبك مع فلسطينيين / صورة: AA
28 نوفمبر 2023

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وحاصرت مخيمها واشتبكت مع فلسطينيين.

​​​​​​​وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصاراً على مخيم جنين من الجهات كافة".

الوكالة أضافت أن الجيش "اعتقل شابين، لم تُعرف هويتهما بعد، من داخل مركبة".

وتابعت أن قوات من الجيش "تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي وفي محيطه"، فيما تقوم "جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين".

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة جرت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في منطقة "دوار السينما" في جنين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.

وفي مدينة الخليل (جنوب)، وصلت "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن إلى المستشفى الأهلي من مخيم العرو ب (شمالي المدينة)"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية استُشهد خلالها 242 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 3 آلاف واعتُقل 3260، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها جيش الاحتلال في ذلك اليوم في غزة وخلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدأت هدنة إنسانية لمدة 4 أيام جرى تمديدها يومين إضافيين حتى صباح الخميس المقبل، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، إذ يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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