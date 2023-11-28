التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، عدداً من نظرائه في العاصمة البلجيكية بروكسل التي يزورها بغية المشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن الوزير فيدان التقى نظرائه البريطاني ديفيد كاميرون والألمانية أنالينا بيربوك والكندية ميلاني جولي.

وأضافت الخارجية التركية أن فيدان بحث مع نظيرتيه الألمانية والكندية المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة ومسائل أخرى مدرجة على أجندة الناتو.

كما بحث فيدان مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة وأوكرانيا.