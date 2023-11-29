استُشهد طفلان الأربعاء برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بعد ساعات من اقتحام قوة من الجيش المدينة ومحاصرة مخيمها و3 مستشفيات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "طفلين استُشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين".

ويستمرّ العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين حيث شنّت قوات من الجيش حملة اقتحامات واعتقالات، وأخلت منازل مواطنين في حي الدمج وسط مواجهات عنيفة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلاً من طائرة مسيّرة.

وجرفت جرافات إسرائيلية البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

​​​​​​​وذكرت (وفا) أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصاراً على مخيم جنين من الجهات كافة".

وأضافت الوكالة أن الجيش "اعتقل شابين، لم تُعرف هويتهما بعد، من داخل مركبة"، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابّاً من بلدة عرابة ونفّذ مداهمات واقتحامات في قرى وبلدات جنين.

وتابعت بأن قوات من الجيش "تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي وفي محيطه"، فيما "تدمّر جرافات الاحتلال البنية التحتية وممتلكات المواطنين".

وذكر تليفزيون فلسطين (حكومي) أن "أكثر من مائة آلية عسكرية و7 جرافات اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ومستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي محاصرة بالجيش".

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش وفلسطينيين في منطقة "دوار السينما" وحي الجابريات في جنين وكذلك في المخيم.

وحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع "نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى".

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة كبيرة من قوات الجيش اقتحمت بلدة عرابة جنوبيّ جنين واعتقلت شابّاً ونشرت فرق مشاة وقناصة ونفّذَت حملة تمشيط للبلدة. وذكرت مصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلاً في بلدة المأمون غرب جنين وطالبت مَن بداخله بتسليم أنفسهم.

وفي مدينة الخليل وصلت "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن إلى المستشفى الأهلي من مخيم العروب (شمالي المدينة)"، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضَب.

كما اقتحم الاحتلال بلدات دورا والظاهرية جنوبيّ الخليل، وبيت عوا غربا، وداهم بلدة الظاهرية، ومناطق دوما، المشروع، ووسط البلدة.

وفي أريحا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمَي عين السلطان وعقبة جبر واقتحمت عدداً من منازل المواطنين برفقة جرافة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحامات أسفرت عن اشتباكات عنيفة تخلّلها إطلاق نار من قوات الاحتلال، في عين السلطان وعقبة جبر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية استُشهد خلالها 242 فلسطينياً وأصيب أكثر من 3 آلاف واعتُقل 3325، بينهم 125 سيدة و145 طفلاً، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم في غزة وخلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، حسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل التي تحتجز أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدأت هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مُدّدَت يومين إضافيين حتى صباح الخميس المقبل، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ فازت حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006.