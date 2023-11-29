استأنف مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، خدمة غسل الكلى للمرضى وذلك لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين إذ استقبل نحو 50 حالة مرضية.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد نحو 10 أيام على اقتحامه وتدمير أجزاء فيه.

ومنع اشتداد الحرب المدمرة على غزة وصول مرضى الكلى إلى المستشفى للخضوع لجلسات غسل الكلى الأسبوعية، فيما يواجه المجمع عدة صعوبات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولد الرئيسي، فضلاً عن نقص المياه والمستهلكات الطبية والأدوية اللازمة.

ويضم قطاع غزة نحو 1200 مريض كلى يعالجون بـ"الديلزة" (غسل الكلى)، بينهم 700 مريض من مدينة غزة وشمالها، موزَّعون على مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي والقدس بمدينة غزة.

وقال مدير عامّ الشؤون الإدارية بوزارة الصحة في غزة محمود حماد، إن "في غزة مرضى سيتعرضون للموت المحتم، ما حال لم يخضعوا لجلسات غسل الكلى".

ولفت إلى دمار كبير في مرافق مجمع الشفاء كافة، قائلاً: "لا مرفق وإلا به دمار في الأجهزة والمعدات".

استئناف بعد دمار

وأطلق شباب فلسطينيون الأحد مبادرة تطوعية لتنظيف "مجمع الشفاء الطبي" غربي مدينة غزة، وإعادة تشغيله بالحد الأدنى، وتهيئة قسم غسل الكلى، بالتزامن مع اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحماس.

وقال غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مجمع الشفاء: "استؤنف الثلاثاء العمل في قسم غسل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، بعد وقف الخدمة لأكثر من أسبوعين بسبب حصار واحتلال المجمع".

وأوضح في تصريح صحفي أن توقف هذه الخدمة تسبب بمضاعفات على المرضى، مثل "تراكم السموم وزيادة الوزن المتمثل بالسوائل، وارتفاع نسبة البوتاسيوم".

وأكد أن "عشرات مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب توقف هذه الخدمة"، مشيراً إلى أن قسم الكلى استقبل الثلاثاء نحو 50 حالة مرضية خضعت لجلسات الغسل.

انهيار المنظومة

وكشف معتصم صلاح، مدير مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بغزة، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع "تعرضت المنظومة الصحية لانهيار تامّ وسط وصول آلاف الجرحى إلى المستشفيات".

وأضاف في تصريح صحفي: "وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع فيها استقبال أي جريح في مستشفيات الجنوب في محافظات رفح وخان يونس والوسطى".

وبيّن أن المستشفى الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحية للجرحى هو الأهلي العربي المعروف بـ"المعمداني" الواقع في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول "على مدار الساعة إعادة تشغيل بعض الخدمات الأساسية البسيطة لإنقاذ مرضى الكلى".

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتجهيز قسم آخر متخصص بـ"التعامل مع جرحى الحرب"، مناشداً المؤسسات الدولية الصحية دعم المستشفيات "للنهوض من تحت الركام مرة أخرى لتقديم الرعاية للمحتاجين".

وبلغ عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة في قطاع غزة 26 مستشفى، و55 مركزاً صحياً، فيما تعطلت عشرات سيارات الإسعاف بسبب نفاد الوقود، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادُلاً للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع، خلّفَت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.