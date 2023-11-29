حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث "مجاعة" في قطاع غزة، مؤكداً أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفوه في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، مساء الثلاثاء، إنه "من المحتمل جداً" أن يكون سكان غزة، خصوصاً النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يُضمَن الوصول المستمر للغذاء.

وأشار البيان إلى أن البرنامج سلّم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه، لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولية للهدنة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، كورين فلايشر: "بفضل الهدنة المؤقتة، بدأت فِرقنا العمل على الأرض، ودخلت إلى مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة. إن ما نراه يعد كارثياً".

وأضافت أن "خطر المجاعة يتكشف أمام أعيننا، ولمنع حدوث ذلك يتعين أن يتمكن البرنامج من جلب الغذاء على نطاق واسع وتوزيعه بأمان".

وشددت على أن 6 أيام "الهدنة" ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة، مضيفةً أنه يجب أن يأكل سكان غزة كل يوم، وليس لمدة ستة أيام فقط.

فيما أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين، سامر عبد الجابر، أن فرق البرنامج رَوَت لهم ما رأوه من "جوع ويأس ودمار" بين الأشخاص الذين لم يتلقوا أي إغاثة منذ أسابيع.

ولفت إلى أن الهدنة المؤقتة منحت فسحة من الارتياح، آملاً أن تمهد الطريق لهدوء طويل الأمد، إذ "لا يمكن أن يتوقف الآن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

حماس تدعو الإعلام لمعاينة "دمار غزة"

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الصحفيين والوكالات الإعلامية إلى تكثيف حضورها إلى قطاع غزة لمعاينة حجم الدمار جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الحركة في بيان على منصة تليغرام، مساء الثلاثاء: "ندعو الصحفيين والوكالات الإعلامية العالمية إلى تكثيف حضورها إلى قطاع غزة للاطلاع على حجم الدمار ومعالم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال وجيشه النازي بحق الأطفال والمدنيين العزّل وجميع البنى التحتية".

وأشار البيان إلى أن "العثور على عشرات الجثامين لمدنيين فلسطينيين تحت الأنقاض في منطقة الصبرة وغيرها من مناطق مدينة غزة، وحجم الدمار الذي لحق بالجامعة الإسلامية التي تعد أحد أهم المؤسسات العلمية، يؤكد فظاعة ما تَعرّض له شعب غزة من حرب إبادة كان الهدف منها دفعه إلى الهجرة قسراً عبر القتل والتدمير المتعمَّد لجميع مرافق الحياة والبنى التحتية".

كما دعت حماس إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان ودعماً لحقه في الحرية والاستقلال.

وجددت دعوتها إلى مواصلة الفعاليات والمسيرات، في كل المدن والعواصم، ورفع الصوت عالياً رفضاً لجرائم الاحتلال، والضغط لتجريمها ووقفها، وتشكيل رأي عام عالمي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحريّة والاستقلال وتقرير المصير.

وفي عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وشنت إسرائيل حرباً مدمِّرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.