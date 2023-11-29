سياسة
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البنتاغون: لا هجمات على قواعدنا وأوقفنا تحليق الاستطلاع فوق غزة منذ الهدنة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايد إن الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق توقفت منذ الإعلان عن الهدنة الإنسانية في غزة، وأشار إلى أن طائرات الاستطلاع الأمريكية فوق غزة توقفت عن التحليق كذلك.
البنتاغون: لا هجمات على قواعدنا وأوقفنا تحليق الاستطلاع فوق غزة منذ الهدنة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر / صورة: AA
29 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء، أن الهجمات على قواعدها العسكرية توقفت منذ بدء الهدنة ما بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي، إن "القواعد الأمريكية في العراق وسوريا لم تتعرض لأي هجوم منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أي منذ بدء سريان الهدنة".

في السياق نفسه قال المتحدث باسم البنتاغون إن طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تعمل فوق قطاع غزة، وسبق أن قال البنتاغون إنها تشارك في جهود الوصول إلى الرهائن، توقف عملها مع دخول اتفاق التهدئة.

وأشار رايد إلى أنه "في ضوء التوقف العملياتي وامتثالاً للاتفاق المتوصَّل إليه بين إسرائيل وحماس، فإننا لا نسيّر حاليّاً رحلات الاستطلاع والمراقبة وجمع الاستخبارات ISR، لذا وُقفت مؤقتاً في الوقت الحالي".

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية في أكثر من مناسبة وجود قوات لها على الأرض في غزة، لكنها قالت إنها تشارك في عمليات مراقبة قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ومنذ ذلك التاريخ تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لأكثر من 70 هجمة، بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة، واتهمت الولايات المتحدة فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفها.

وأسفرت الهجمات عن إصابة عشرات الجنود الأمريكان، فيما قصفت الولايات المتحدة قواعد للحرس الثوري الإيراني في سوريا.

بدورها نفت إيران في أكثر من مناسبة صلتها بهذه الهجمات، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها بنفسها كما قال وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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