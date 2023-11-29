أعلنت تركيا دعمها الامتثال الكامل للقانون الدولي فيما يتعلق بالمرور الفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للقائمة بأعمال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أصلي غوفن، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأعربت غوفن عن أملها في أن تؤدي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع والعودة الآمنة للأسرى المتبقين.

وأشارت غوفن إلى أن وقف إطلاق النار فورياً في المنطقة "يمكن أن يمنع المزيد من العنف والمعاناة".

وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في غزة، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة التي تؤوي النازحين، مضيفةً: "يجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين".

وذكرت المتحدثة أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل إلى ما يقرب من 15 ألفاً، وأن المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال، والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين، يتعرضون لقصف مستمر.

وأوضحت أصلي غوفن أن تركيا أرسلت أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش في مصر عبر 11 طائرة، "ونقلنا 88 مريضاً من مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية في غزة إلى تركيا لمواصلة علاجهم".

وانطلقت من مطار قيصري وسط تركيا، الأربعاء، طائرة عسكرية نحو مطار العريش في مصر تحمل مساعدات طبية من أجل سكان قطاع غزة، حسبما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر حسابه في منصة "إكس".

وأوضح الوزير أن المساعدات تتضمن معدات طبية منها حاضنات أطفال وأجهزة تخدير وتنفس صناعي لحديثي الولادة، وطاولات مخصصة لإجراء العمليات الجراحية.

وأكد أن الطائرة ستنقل خلال عودتها مجموعة من المرضى، جُلُّهم أطفال، مع مرافقيهم للعلاج في تركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وضمَّت بنود الهدنة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمِّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.