أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس يرفضون إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "نأمل في إفراج حماس عن مزيد من الأميركيين"، مشيراً إلى جهود جارية لتمديد الهدنة في غزة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أميركيين، بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وأُطلقت أبيغايل إيدان، التي تحمل أيضاً الجنسية الإسرائيلية، الأحد، في اليوم الثالث من اتفاق التبادل.

من جانبه، توقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إطلاق سراح مزيد من المحتجزين الأميركيين المختطفين في قطاع غزة.

وقال بايدن، في كلمة تليفزيونية، الأحد: "أُفرج عن أبيغايل إيدان، وهي طفلة أميركية تبلغ من العمر أربع سنوات، هي محرَّرة وفي إسرائيل الآن".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "عملية تبادل المحتجزين مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر"، موضحاً أنه كان يسعى منذ أسابيع لوقف القتال وإيصال المساعدات.

وقال إنه مستمر في الانخراط شخصياً، لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أنه سيستمر بالعمل مع أمير قطر ورئيس مصر لضمان إخراج المحتجزين كافة.