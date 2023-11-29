سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تستبعد استخدام حماس المحتجزين الأمريكيين "وسيلة ضغط"
استبعد مسؤولون في واشنطن رفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط، فيما توقع الرئيس جو بايدن إطلاق سراحهم، معلناً العمل على "توسيع نطاق صفقة تبادل الأسرى" بالتعاون مع أمير قطر ورئيس مصر.
واشنطن تستبعد استخدام حماس المحتجزين الأمريكيين "وسيلة ضغط"
واشنطن لا ترى مؤشرات على استخدام حركة حماس المحتجزين الأمريكيين وسيلة ضغط / صورة: Reuters
29 نوفمبر 2023

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس يرفضون إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "نأمل في إفراج حماس عن مزيد من الأميركيين"، مشيراً إلى جهود جارية لتمديد الهدنة في غزة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أميركيين، بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وأُطلقت أبيغايل إيدان، التي تحمل أيضاً الجنسية الإسرائيلية، الأحد، في اليوم الثالث من اتفاق التبادل.

من جانبه، توقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إطلاق سراح مزيد من المحتجزين الأميركيين المختطفين في قطاع غزة.

وقال بايدن، في كلمة تليفزيونية، الأحد: "أُفرج عن أبيغايل إيدان، وهي طفلة أميركية تبلغ من العمر أربع سنوات، هي محرَّرة وفي إسرائيل الآن".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "عملية تبادل المحتجزين مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر"، موضحاً أنه كان يسعى منذ أسابيع لوقف القتال وإيصال المساعدات.

وقال إنه مستمر في الانخراط شخصياً، لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أنه سيستمر بالعمل مع أمير قطر ورئيس مصر لضمان إخراج المحتجزين كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us