سياسة
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الرئيس الألماني يعلن تقديم 7 ملايين يورو لإعادة إعمار مستوطنة بغلاف غزة
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تقديم 7 ملايين يورو لإعادة إعمار مبنى ثقافي في مستوطنة بئيري بغلاف قطاع غزة.
الرئيس الألماني يعلن تقديم 7 ملايين يورو لإعادة إعمار مستوطنة بغلاف غزة
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بجانب نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. / صورة: AFP
29 نوفمبر 2023

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تقديم 7 ملايين يورو لإعادة إعمار مبنى ثقافي في مستوطنة بئيري، بغلاف قطاع غزة.

جاء ذلك بعد زيارة أجراها شتاينماير برفقة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى المستوطنة في اليوم الثاني من زيارته إلى تل أبيب، لم يتم الإعلان عن جدول أعمالها.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن "الرئيسين التقيا سكان الكيبوتس (المستوطنة) الناجين من الهجوم (الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي)، وأجريا بجولة في بعض أنقاض المنازل والمباني والشركات المدمرة".

وقال هرتسوغ مخاطباً شتاينماير: "لدينا حلم، سيدي الرئيس، بإعادة بناء هذا المكان (معرض فنون) كجزء من إعادة بناء كيبوتس بئيري كاملاً، والمنطقة بأكملها".

من جهته قال الرئيس شتاينماير، وفق البيان ذاته: "في ألمانيا استمعنا إلى الأخبار يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكنا نشاهد التليفزيون، وشاهدنا الصور، وكان من السهل أن نتخيل ما حدث هنا. لكن أن تكون هنا، في هذا المكان، (فذلك) أمر مختلف".

وأضاف: "تأسَّس هذا الكيبوتس في بئيري على يد يهود من ألمانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا السابقة، بالتالي فإن الكيبوتسات جزء من التاريخ، وتمثّل روح إسرائيل".

وتابع الرئيس الألماني: "أنا ممتن للبرلمان الألماني الذي أعلن منحنا 7 ملايين يورو في العام المقبل لإعادة بناء المعرض الفني ومركز الاجتماعات"، وفق البيان الإسرائيلي.

كان الرئيس الألماني التقى نظيره الإسرائيلي بالقدس الغربية مساء الأحد، في زيارة غير معلنة المدة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239، فيما شنّت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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