سياسة
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محكمة العدل الأوروبية تُصدر قراراً بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل العامة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، قراراً يتيح للسلطات والحكومة الأوروبية حظر ارتداء أي لباس يشير إلى معتقد ديني، في إشارة إلى الحجاب الإسلامي، في أماكن العمل العامة.
محكمة العدل الأوروبية تُصدر قراراً بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل العامة
محكمة العدل الأوروبية تُصدر قراراً بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل العامة / صورة: Reuters
29 نوفمبر 2023

قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من الممكن أن تمنع المكاتب الحكومية في الاتحاد الأوروبي الموظفات من ارتداء علامات تشير إلى المعتقد الديني كالحجاب الإسلامي.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن سياسة "الحياد الصارم" التي تهدف إلى إنشاء بيئة إدارية محايدة يمكن اعتبارها مبرَّرة بشكل موضوعي لاتخاذ قرارات تحضر ارتداء الحجاب.

وقال القرار إن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تطبَّق في الوظيفة العامة. لكنها أشارت إلى ضرورة أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة مع حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات العامة في ضمان حياد البيئة العامة.

وأضافت أن المحاكم الوطنية يجب عليها أن تتأكد من تطبيق هذه المتطلبات قبل أن يجري تطبيق القرار، مشيرةً إلى إمكانية اختلاف الحكم من دولة إلى أخرى وفقاً لطبيعة القوانين واللوائح المحلية.

ووصلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن رفعت موظفة مسلمة تعمل في بلدية آنس، قضية على البلدية التي منعتها من ارتداء الحجاب في مكان العمل، الذي غيَّر معاييره تحت بند "الحياد" لمنع الموظفة من ارتداء الحجاب.

وتحولت قضية الحجاب وارتدائه في السنوات الأخيرة إلى مدخل للتمييز بحق المسلمين في أوروبا، خصوصاً مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا في دول القارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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