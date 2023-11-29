أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن فريقاً مختصاً وصل إلى قطاع غزة وأكمل عمله لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مستشفيات ميدانية.

وقال الوزير في منشور على حسابه الرسمي في موقع "إكس" إن "تركيا تخطط لتقديم خدمات صحية ميدانية للمرضى والجرحى الفلسطينيين في الفترة المقبلة".

وأمس الثلاثاء، توجه وفد فني تركي، إلى قطاع غزة لدراسة إقامة مستشفى ميداني بالقطاع.

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية أن الوفد دخل غزة عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت المصادر: "نخطّط لبدء تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، استناداً إلى نتائج الوفد".

كانت قد تركيا استكملت تحضيراتها لإقامة مستشفى ميداني في غزة للمساهمة في علاج عشرات آلاف المدنيين المصابين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً بالبنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.