قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تُضعِف أملنا في تحويل الاتفاق الجاري إلى وقف إطلاق نار دائم".

وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل تواصل إراقة كثير من الدماء كي تضمن عمراً أطول لنتنياهو"، مضيفاً: "ما يجري في غزة هو إحدى كبرى المظالم التي عرفها الناس هناك، ومن خلالها سجّل نتنياهو لنفسه لقباً سيحفظه التاريخ هو (جزار غزة)".

وحذَّر الرئيس التركي من أن "نتنياهو من خلال الجرائم التي يرتكبها في غزة يغذّي معاداة السامية"، مؤكداً أن "عداء الإسلام في تنامٍ لأن قادة في الغرب يتذرعون بحماس ويشيطنون الفلسطينيين".

وفيما يخص صفقة التبادل، وصف الرئيس التركي تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بأنه "تطور إيجابي"، موجهاً الشكر إلى كل الدول الشقيقة التي أسهمت في هذا الاتفاق.

وقال إن أهل غزة يتعرضون لأكثر الهجمات دناءة وبشاعة في التاريخ، واصفاً العدوان الإسرائيلي عليهم بـ"لطخة في جبين البشرية".

ولفت إلى أن اللطخة المعيبة في غزة لن يمسحها شيء ولن يطهّرها ماء البحار كلها، مشدداً على أن "جرائم الاحتلال هناك لم تلقَ رد فعل سوى استثناءات قليلة من العالم الغربي".

وتابع: "أهل غزة محرومون من الطعام والدواء والماء والكهرباء، و أكثر من 16 ألف شهيد في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي".

وشدد على أن "تركيا، دولةً وشعباً، تقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين، وتحقيق السلام لا يمكن إلا من خلال تأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأكد أردوغان: «نسخّر علاقاتنا الدولية كافة لخدمة الأشقاء في غزة ورفع الظلم عنهم"، معلناً زيارة الإمارات غداً لتناول تطورات الأوضاع في القطاع. وأكد كذلك أنه سيتناول مع الأشقاء في الإمارات مسائل المناخ، إضافةً إلى "ما يمكن أن نفعله لأجل غزة".

وتابع: "وقفنا منذ اليوم الأول إلى جانب غزة.. ولن نسمح بانتشار الدعاية الإسرائيلية المغرضة، ونواصل إرسال المساعدات الطبية والإنسانية".

وأضاف: "لن نسمح باستهداف أيٍّ من مواطنينا أينما كانوا.. وموقفنا تجاه الهجمات التي تستهدف المدنيين موحَّد بغضّ النظر عن أصولهم".

كما توعد الرئيس التركي بمحاسبة إسرائيل، قائلاً: "سنسلك كل الطرق من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها، ونحن نقف إلى جانب إخواننا في غزة بكل إمكاناتنا".