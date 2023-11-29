سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: دعمنا للفلسطينيين مستمر.. ونتنياهو سجّل اسمه في التاريخ "جزار غزة"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجرائم التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة تغذّي "معاداة السامية" وتسجّله بلقب سيحفظه التاريخ وهو "جزار غزة"، متوعداً بسلوك كل الطرق لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
أردوغان: دعمنا للفلسطينيين مستمر.. ونتنياهو سجّل اسمه في التاريخ "جزار غزة"
الرئيس التركي يتحدث عن التطورات في قطاع غزة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية اليوم / صورة: AA
29 نوفمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تُضعِف أملنا في تحويل الاتفاق الجاري إلى وقف إطلاق نار دائم".

وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل تواصل إراقة كثير من الدماء كي تضمن عمراً أطول لنتنياهو"، مضيفاً: "ما يجري في غزة هو إحدى كبرى المظالم التي عرفها الناس هناك، ومن خلالها سجّل نتنياهو لنفسه لقباً سيحفظه التاريخ هو (جزار غزة)".

وحذَّر الرئيس التركي من أن "نتنياهو من خلال الجرائم التي يرتكبها في غزة يغذّي معاداة السامية"، مؤكداً أن "عداء الإسلام في تنامٍ لأن قادة في الغرب يتذرعون بحماس ويشيطنون الفلسطينيين".

وفيما يخص صفقة التبادل، وصف الرئيس التركي تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بأنه "تطور إيجابي"، موجهاً الشكر إلى كل الدول الشقيقة التي أسهمت في هذا الاتفاق.

وقال إن أهل غزة يتعرضون لأكثر الهجمات دناءة وبشاعة في التاريخ، واصفاً العدوان الإسرائيلي عليهم بـ"لطخة في جبين البشرية".

ولفت إلى أن اللطخة المعيبة في غزة لن يمسحها شيء ولن يطهّرها ماء البحار كلها، مشدداً على أن "جرائم الاحتلال هناك لم تلقَ رد فعل سوى استثناءات قليلة من العالم الغربي".

وتابع: "أهل غزة محرومون من الطعام والدواء والماء والكهرباء، و أكثر من 16 ألف شهيد في غزة غالبيتهم من النساء والأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي".

وشدد على أن "تركيا، دولةً وشعباً، تقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين، وتحقيق السلام لا يمكن إلا من خلال تأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأكد أردوغان: «نسخّر علاقاتنا الدولية كافة لخدمة الأشقاء في غزة ورفع الظلم عنهم"، معلناً زيارة الإمارات غداً لتناول تطورات الأوضاع في القطاع. وأكد كذلك أنه سيتناول مع الأشقاء في الإمارات مسائل المناخ، إضافةً إلى "ما يمكن أن نفعله لأجل غزة".

وتابع: "وقفنا منذ اليوم الأول إلى جانب غزة.. ولن نسمح بانتشار الدعاية الإسرائيلية المغرضة، ونواصل إرسال المساعدات الطبية والإنسانية".

وأضاف: "لن نسمح باستهداف أيٍّ من مواطنينا أينما كانوا.. وموقفنا تجاه الهجمات التي تستهدف المدنيين موحَّد بغضّ النظر عن أصولهم".

كما توعد الرئيس التركي بمحاسبة إسرائيل، قائلاً: "سنسلك كل الطرق من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها، ونحن نقف إلى جانب إخواننا في غزة بكل إمكاناتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us