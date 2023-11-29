رفعت بلدية العاصمة النرويجية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها الأربعاء، تضامناً مع غزة، حيث استُشهد آلاف الأشخاص في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء هذا التضامن مع ذكرى «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الذي يُحتفل به يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني سنوياً، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.

وحضرت المراسم رئيسة بلدية المدينة، أنّه ليندبو، التي قالت: "عندما نعرف أن أكثر من خمسة آلاف طفل فقدوا حياتهم، فمن الطبيعي أن نتذكرهم اليوم."

وأضاقت ليندبو: "من المهم للغاية تسليط الضوء على أن أوسلو يجب أن تكون مدينة للجميع، إذ يجب أن تشعر الأقلية اليهودية الصغيرة هنا وكذلك ذوو الأصول الفلسطينية بأننا نراهم، وأيضاً بالأمان والاندماج".

ورغم أن الدولة النرويجية لم تعترف بعد بفلسطين دولةً مستقلة، تبنى البرلمان النرويجي بأغلبية واسعة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقترحاً يطلب من الحكومة في أوسلو الاستعداد للاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة.

وجاء نص القرار أن البرلمان النرويجي "يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي في عملية السلام، لكن دون أن يكون مشروطًا بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".