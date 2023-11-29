سياسة
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في يوم التضامن مع الفلسطينيين .. أونروا: أزمة لاجئي فلسطين الأطول في العالم
نوهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن محنة الفلسطينيين تعد أطول أزمة لاجئين في العالم، لم تحل بعد.
في يوم التضامن مع الفلسطينيين .. أونروا: أزمة لاجئي فلسطين الأطول في العالم
خيم النازحين الفلسطينيين في جنوب غزة / صورة: AA
29 نوفمبر 2023

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الأربعاء، إن "محنة الفلسطينيين لا تزال أطول أزمة لاجئين في العالم لم تحل بعد".

جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرها الموقع الإلكتروني للوكالة الأممية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام منذ عام 1979.

وأضاف لازاريني: "اليوم، يعبر الناس في العالم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وهو يوم لتأكيد دعمنا للحقوق الكاملة والطموحات الوطنية للفلسطينيين".

وتابع: "بالنسبة إلى أونروا، هذا يوم لتوضيح أن محنة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال أطول أزمة لاجئين في العالم لم تحل بعد".

وأجبرت إسرائيل، الشهر الماضي، أكثر من مليون فلسطيني على إخلاء منازلهم والنزوح من شمال ووسط قطاع غزة إلى الجنوب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن ما يقرب من "1.3 مليون شخص يعيشون في مراكز إيواء داخل غزة".

وحذرت من كارثة إنسانية يُقبل عليها القطاع مع تفشي الأمراض وتكدس النازحين، وانهيار النظام الصحي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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