سياسة
2 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان: نقف مع نضال فلسطين من أجل الحرية
أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف البلاد مع نضال فلسطين من أجل الحرية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
أمينة أردوغان: نقف مع نضال فلسطين من أجل الحرية
أمينة أردوغان: نقف مع نضال فلسطين من أجل الحرية / صورة: AA
29 نوفمبر 2023

أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف البلاد مع نضال فلسطين من أجل الحرية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

وقالت أمينة أردوغان عبر حسابها على منصة إكس: "اليوم، نقف متضامنين مع الأبرياء في غزة، الذين يضعون رؤوسهم على الأرض وسادةً والسماء فوقهم بمثابة غطائهم الوحيد. نحن نقف مع نضال فلسطين من أجل الحرية"

وأضافت "لن يشعر أحد بالأمن التام في أي مكان في العالم إذا قتل الأبرياء بوحشية لأسباب غير عادلة".

وتابعت أمينة أردوغان "نناشد مرة أخرى ضمير المجتمع الدولي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحن نطالب بسلام فوري ودائم ومستدام للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وجميع المدنيين الذين يتعرضون للذبح، بدلاً من وقف مؤقت لإطلاق النار".

وختمت منشورها بالتشديد على أن "تركيا ستدعم باستمرار الأبرياء والمضطهدين، وستسعى جاهدة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة". مؤكدة أن "الإنسانية سوف تنتصر في نهاية المطاف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us