أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف البلاد مع نضال فلسطين من أجل الحرية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

وقالت أمينة أردوغان عبر حسابها على منصة إكس: "اليوم، نقف متضامنين مع الأبرياء في غزة، الذين يضعون رؤوسهم على الأرض وسادةً والسماء فوقهم بمثابة غطائهم الوحيد. نحن نقف مع نضال فلسطين من أجل الحرية"

وأضافت "لن يشعر أحد بالأمن التام في أي مكان في العالم إذا قتل الأبرياء بوحشية لأسباب غير عادلة".

وتابعت أمينة أردوغان "نناشد مرة أخرى ضمير المجتمع الدولي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحن نطالب بسلام فوري ودائم ومستدام للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وجميع المدنيين الذين يتعرضون للذبح، بدلاً من وقف مؤقت لإطلاق النار".

وختمت منشورها بالتشديد على أن "تركيا ستدعم باستمرار الأبرياء والمضطهدين، وستسعى جاهدة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة". مؤكدة أن "الإنسانية سوف تنتصر في نهاية المطاف".