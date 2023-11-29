سياسة
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الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتواصل مع تركيا من أجل حل الدولتين
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنهم مستعدون للتواصل مع تركيا من أجل حل الدولتين، مشيراَ إلى أن تركيا لعبت دوراً مهماً في حل كل الصراعات تقريباً.
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتواصل مع تركيا من أجل حل الدولتين
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعلن استعدادهم للتواصل مع تركيا فيما يخص "حل الدولتين" بين فلسطين وإسرائيل. / صورة: AFP
29 نوفمبر 2023

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنهم على استعداد للتواصل مع تركيا فيما يخص "حل الدولتين" بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بروكسل مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أعلنا خلاله تقريراً بعنوان: "حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ورداً على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في سبيل حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قال بوريل، إن "تركيا لعبت دوراً مهماً في حل كل الصراعات تقريباً".

وأضاف: "نرى تركيا في ليبيا، وفي الصومال، كما أنني أرى أن تركيا مهتمة بمسألة فنزويلا، إذن أيعقل ألا تلعب دوراً في عملية السلام في الشرق الأوسط؟".

وتابع قائلاً: "نعرف موقفكم من هذه القضية، تدعمون بقوة أهداف فلسطين، نحن على استعداد للتعامل مع جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المنطقة".

وقال بوريل: "نحن نجتمع مع ممثلي العالم العربي، ونحن مستعدون لأن نناقش مع تركيا سبل التفاوض السياسي، التي ستؤدي إلى حل الدولتين، الذي تدعمه تركيا والاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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