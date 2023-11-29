قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، إن 161 شخصاً ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 146 إسرائيلياً.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مكتب نتنياهو، بأنه "جرى إطلاق 86 رهينة من غزة، بينهم 66 إسرائيلياً".

وأضافت: "146 إسرائيلياً و15 مواطنا أجنبياً ما زالوا رهائن منهم 126 رجلاً و35 امرأة".

وتابع: "إجمالاً، جرى إطلاق سراح 86 حتى الآن من أصل نحو 235 مختطفاً اعتبروا على قيد الحياة".

فيما أعلنت كتائب القسام في بيانٍ اليوم أيضاً: "مقتل 3 محتجزين جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة وهم: شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس".

ولم تحدد الكتائب تاريخ القصف الإسرائيلي الذي تسبب بقتل المحتجزين الاسرائيليين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.