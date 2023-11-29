سياسة
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غزة.. استشهاد 5 أطفال نتيجة إخلاء الجيش الإسرائيلي مستشفى النصر
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي أخلى مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة قسراً من الأطقم الطبية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وترك الأطفال الرضّع يواجهون مصيرهم، ما أدى إلى وفاة 5 منهم.
غزة.. استشهاد 5 أطفال نتيجة إخلاء الجيش الإسرائيلي مستشفى النصر
وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وفاة 5 أطفال رضّع بمستشفى النصر في غزة قبل أيام، نتيجة رفض الجيش الإسرائيلي إخراجهم. / صورة: AA
29 نوفمبر 2023

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء وفاة 5 أطفال رضّع بمستشفى "النصر" بمدينة غزة قبل أيام، نتيجة رفض الجيش الإسرائيلي إخراجهم منه وإجلاء الأطقم الطبية قسراً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الوزارة أشرف القدرة، تعليقاً على فيديو متداول يظهر جثث أطفال متحللة في وحدة رعاية بالمستشفى الذي جرى العودة إليه مجدداً مع بدء اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفيي "الرنتيسي" و"النصر للأطفال" غرب مدينة غزة، وأجبرت الأطقم الطبية على المغادرة منهما.

وقال القدرة: "نتيجة رفض الاحتلال (الإسرائيلي) إخراج الأطفال الرضّع المرضى من مستشفى النصر وإجلاء الأطقم الطبية كشفت التهدئة عن وفاة 5 أطفال" بعد أن تُركوا يواجهون مصيرهم وحدهم.

وأضاف أن "الاحتلال رفض إخراج الأطفال الرضّع من قسم العناية المكثفة منذ اللحظة الأولى لاقتحامه المستشفى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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