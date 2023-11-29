سياسة
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"علينا ألا نتجاهل هذا".. غوتيريش يحذّر من كارثة إنسانية هائلة في قطاع غزة
جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف فعلي لإطلاق النار في غزة، محذّراً من "كارثة إنسانية هائلة" في القطاع.
"علينا ألا نتجاهل هذا".. غوتيريش يحذّر من كارثة إنسانية هائلة في قطاع غزة
غوتيريش في جلسة بمجلس الأمن الدولي / صورة: AFP
29 نوفمبر 2023

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من "كارثة إنسانية هائلة" في قطاع غزة، مطالباً بـ"وقف إنساني فعلي لإطلاق النار".

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي إن "سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم. علينا ألا نتجاهل هذا الأمر".

وأضاف أن "مفاوضات مكثفة جرت لتمديد الهدنة، الأمر الذي نرحب به بصدق، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف إنساني فعلي لإطلاق النار"، مذكراً بأن 80% من سكان غزة نزحوا منذ بدء الحرب.

ولفت غوتيريش إلى أن "المنظومة الصحية انهارت والجوع ينتشر، وخصوصاً في الشمال"، مشيراً أيضاً إلى الوضع الصحي "المروع" في الملاجئ الذي يشكل "تهديداً خطيراً للصحة العامة".

وأكد الأمين العام أن "حجم المساعدة التي يتلقاها الفلسطينيون في غزة لا تزال غير كافية لتلبية الحاجات لدى أكثر من مليوني شخص"، مجدداً مطالبته بفتح معابر أخرى إلى القطاع إضافة إلى معبر رفح.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العالم إلى العمل على عدم تكرار المجازر التي وقعت في غزة، في إشارة إلى الهدنة التي لا تزال سارية.

وأكد المالكي أن الشعب الفلسطيني "يواجه تهديداً وجودياً".

وردَّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قائلاً: "أي طرف يدعم وقفاً لإطلاق النار إنما يدعم في الواقع استمرار سيطرة إرهاب حماس في غزة"، على حد تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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