أكد مجلس الأمن القومي التركي أن "إسرائيل ستضطر عاجلاً أو آجلاً لمواجهة عواقب جرائمها اللا إنسانية في غزة، والتي تعتبر وصمة عار في التاريخ".

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المجلس الذي انعقد الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان أن "وقف احتلال أراضي قطاع غزة مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وتركيا ستستمر باتخاذ المبادرات (في هذا الصدد)".

كما أكد البيان أن "السلام الدائم يتحقق عبر تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ووحدة جغرافية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع، "تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الناجمة عن القضية الفلسطينية على استقرار العراق والمنطقة بشكل دقيق".

وشدد البيان على أن وقف احتلال أراضي قطاع غزة مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وتركيا ستستمر باتخاذ المبادرات (بيان).

التوتر بالبحر الأسود

وفي سياق آخر، أكد بيان مجلس الأمن القومي التركي على أن تصعيد التوتر في البحر الأسود "لن يكون في مصلحة أحد"، ودعا الأطراف لإنهاء الحرب.

وبمناسبة الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، أكد البيان أن "متطلبات المسؤولية التي فرضها التاريخ على الجمهورية التركية جرى الإيفاء بها بدقة".

وأشار إلى مناقشة المجلس آثار تغير المناخ وإلى إمكانية حل هذه المسألة عبر "الجهود العادلة والصادقة للمجتمع الدولي".

وبخصوص الاعتداءات على الإسلام والقيم الإسلامية، دعا مجلس الأمن القومي التركي إلى "منع استهداف الإسلام ومعاقبة المجرمين".

عودة طوعية للسوريين

وأكد الاجتماع أن التحديات التي واجهتها تركيا بالقرن الماضي شحذت إيمان شعبها بالديمقراطية وعزمه على النضال من أجل الاستقلال والمستقبل، ورسّخت أسس الدولة.

كما شدد المجلس على وجوب اتخاذ خطوات لضمان الأمن والسلام والرفاهية في تركيا خلال الحقبة الجديدة التي تعد بداية رؤية "قرن تركيا".

وأشار البيان إلى أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكناً إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

ولفت المجلس الانتباه إلى أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه المساهمة بالجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعاً وبأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاه.