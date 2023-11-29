شهدت عدة بلدان عربية، الأربعاء، فاعليات ومسيرات تضامنية واسعة بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

ويتزامن "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني، هذا العام مع هدنة مؤقتة في قطاع غزة، بعد نحو 49 يوماً من القصف الإسرائيلي، وسقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.

ويحتفل الشعب الفلسطيني ومناصروه في العالم، بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق لذكرى القرار 181 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية"، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة للتذكير بقرار التقسيم.

بيانات رسمية

الخارجية المصرية قالت في بيان، إن القاهرة "تتضامن مع شعب فلسطين الصامد، تأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي".

وشددت على دعم بلادها "الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني"، مطالبة بـ"وقف إطلاق النار في القطاع".

بدورها، أكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، "دعمها الراسخ لعدالة القضية الفلسطينية".

وفي العراق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان "المؤسسات الرسمية للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة إنهاء معاناة غزة".

من جانبها، قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان إنها "ترفض خطط إسرائيل للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء هذا الشعب"، داعية إلى "إطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين".

فاعليات تضامنية

والأربعاء أيضاً، بدأت فاعليات البث الإذاعي الموحد لدعم القضية الفلسطينية، عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، بهذه المناسبة وبمشاركة 11 إذاعة عربية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً بتوقيت الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

كما نظمت الجامعة العربية، وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة بالقاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين لدى الجامعة العربية، في كلمة بالوقفة، إن "حرب الإبادة والتدمير التي تتعرض لها غزة، لن تؤثر في عزيمة الفلسطينيين بالحصول على دولة مستقلة".

وفي مؤتمر نظمه مركز "إنسان" الدولي بإسطنبول التركية، قال وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، في كلمة متلفزة مسجلة، إن "أكثر من 65 صحفياً استشهدوا خلال هجمات واستهدافات (إسرائيلية) مباشرة وغير مباشرة، بخلاف الجرحى".

ووصف الدحدوح، ما حدث في غزة بأنه "جريمة إسرائيلية متعمدة مكتملة الأركان".

وأكد أن "الصحفيين الفلسطينيين تعالوا على الأوجاع والأثمان الباهظة التي دفعوها، وظلوا على رأس عملهم يواصلون حمل رسالتهم النبيلة، ويقومون بواجبهم بأعلى درجات المهنية والموضوعية والشفافية".

أما شعبان عبد الرحمن، مدير مجلة "المجتمع" الكويتية وجريدة "الشعب" المصرية سابقاً، فقد اقترح على الصحفيين العرب، في كلمته بالمؤتمر، أن "يتبنوا يوماً للصحافة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، نكرم فيه تلك الصحافة التي ناضلت بالكلمة والصورة وكل شيء".

كما خرجت مسيرة برام الله، في الضفة الغربية بفلسطين، لإحياء المناسبة، أكد المشاركون فيها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف "العدوان" على قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وفي المغرب، تظاهر عشرات أمام مبنى البرلمان بالرباط، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رافعين لافتات تطالب بدعم فلسطين، وإسقاط عمليات التطبيع.

كما شارك عشرات الأردنيين بوقفة تضامنية مع فلسطين، بالعاصمة عمان، تحت عنوان "التضامن مع الشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب".

وأقيمت الوقفة أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تُقام في عدد من دول العالم فاعليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة 4 أيام جرى تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.