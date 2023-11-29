سياسة
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فيدان يتهم مجلس الأمن بالفشل مجدداً في الوفاء بمسؤوليته تجاه غزة
اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجلس الأمن  الدولي بالفشل في الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلام في قطاع غزة.
فيدان يتهم مجلس الأمن بالفشل مجدداً في الوفاء بمسؤوليته تجاه غزة
فيدان يلقي كلمة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي / صورة: AA
29 نوفمبر 2023

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن "مجلس الأمن الدولي، المخول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فشل مجدداً في الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، بشأن آخر التطورات في غزة.

وشدّد فيدان على أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

وأوضح، أنه "في حال لم تُحل المشكلات بين إسرائيل وفلسطين في وقت قريب، فإن التطرف العنيف الذي لا يُعاقب فيه أحد، سوف يطارد الجميع مجدداً".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده كانت قد أدلت بصوتها لمصلحة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وتابع: "يجب أن تتمتع فلسطين بكل حقوقها كدولة مستقلة".

وأضاف: "عند النظر إلى تصريحات العديد من شركائنا (حول إسرائيل وفلسطين) نرى وجود حاجة ودعم (لمقترح تركيا) بشأن آلية الضامنين".

ويتزامن انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مع هدنة إنسانية في قطاع غزة بدأت يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية واستمرت 4 أيام، وأُعلن الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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